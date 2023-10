Choc sur Pokémon Go : Darkrai shiny s’échappe à cause d’un bug

Un joueur de Pokémon Go qui a vu son shiny Darkrai, récompense de Raid, s’échapper est allé sur Reddit pour partager sa frustration face à ce bug dévastateur.

Pour ceux qui ne le savent pas, les Raids sont le pilier des activités de fin de jeu de Pokémon Go. Pour les dresseurs qui ont capturé des Pokémon puissants, se rendre à un Raid local et essayer de vaincre le boss est l’une des expériences les plus gratifiantes du jeu.

Se produisant lorsqu’un Pokémon boss prend le contrôle d’une Arène, ces événements offrent également la chance d’obtenir les récompenses les plus importantes. En plus de remporter une tonne d’objets précieux et de PX, il y a aussi la chance de capturer le Pokémon qui vient d’être battu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Maintenant, un utilisateur s’est rendu sur Reddit pour exprimer sa profonde frustration face à un bug qui lui a fait perdre un Pokémon incroyablement rare.

Le shiny Darkrai s’échappe malgré une supposée chance de capture de 100%

Contrairement aux phases de capture habituelles après un Raid, si la version shiny du Pokémon apparaît, elle est censée avoir 100% de chance d’être capturée. Cela est principalement dû à la très faible chance qu’il apparaisse en premier lieu.

Ainsi, lorsque l’utilisateur de Reddit, PrestyRS, a vu le shiny Darkrai apparaître lors de la phase de capture, il pensait rentrer chez lui avec un nouveau Pokémon mythique.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malheureusement, un bug apparemment rare s’est produit, le joueur désemparé disant : “Les Pokémon shiny ont un taux de capture de 100% lors des Raids, mais le mien s’est quand même échappé. Je suis en état de choc et de confusion. Je n’ai aucune idée de la manière dont ce bug s’est produit.”

La malchance de PrestyRS ne s’est pas arrêtée là. Après avoir contacté le développeur Niantic pour obtenir de l’aide avec des preuves vidéo et photographiques du problème, on lui a répondu : “Après une enquête approfondie, nos registres montrent que vous avez bien terminé le Raid mentionné ou que vous avez déjà été remboursé pour ce problème de Raid. Puisqu’aucun problème de Raid n’a été trouvé, nous ne pourrons pas vous dédommager pour cette réclamation.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Au moment de la rédaction de cet article, le problème n’a pas encore été reconnu ou résolu de quelque manière que ce soit.

Bien que de nombreux utilisateurs aient réagi au post pour offrir leur sympathie, d’autres ont partagé leurs propres histoires d’interactions insatisfaisantes avec le support de Niantic. Avec le développeur montrant peu de signes de volonté d’aider, le bug pourrait signifier que le joueur ne récupérera jamais son shiny Darkrai.