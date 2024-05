Les chaînes d’évolution de Pokémon qui n’ont pas trouvé leur fin, même après des années

Comment Onix sort-il d’un œuf et qu’est-ce exactement qu’un bébé Kangourex ? Tous les Pokémon n’ont pas une logique parfaite, mais de nouvelles évolutions pourraient aider à combler les lacunes.

L’évolution de Salamèche en Reptincel puis en Dracaufeu est logique. C’est un petit lézard de feu qui devient progressivement plus fort et plus grand, développe des ailes et apprend des attaques plus puissantes. Les chaînes d’évolution de Pokémon comme celle-ci sont cohérentes.

Certaines chaînes d’évolution de Pokémon, cependant, semblent complètement illogiques. Que ce soit parce que les évolutions ont des apparences complètement différentes, ou que la première évolution semble simplement ne pas devoir sortir d’un œuf, certaines étirent les limites de la suspension de l’incrédulité.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’introduction des bébés Pokémon dans la troisième génération a été un excellent coup, mais elle a laissé beaucoup de Pokémon avec une apparence un peu étrange. Comment un Lokhlass, un Scarabrute ou un Onix sortent-ils d’un œuf complètement formés ? Ces Pokémon semblent déjà évolués en raison de leur design imposant et de leur taille.

Introduire des bébés Pokémon pour chaque espèce ne serait pas possible, bien sûr, mais les Pokémon géants et féroces comme Onix qui sortent d’un œuf prêts à combattre pourraient bénéficier d’une pré-évolution. Imaginez juste un petit Pokémon serpent de roche appelé Caillix ou Gravix. Mignon et logique, un double avantage.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autres Pokémon semblent également inachevés. Comme les fans de Pokémon l’ont mentionné lors d’une discussion en ligne récente, des Pokémon comme Tropius, Vortente et Simularbre semblent assez déconnectés. Tropius a désespérément besoin d’une évolution bébé (et de meilleures statistiques), et Vortente et Simularbre ont besoin d’une évolution qui vienne après eux.

Kangourex est un autre Pokémon qui laisse encore les fans assez confus. Ne devrait-il pas avoir une évolution bébé ou au moins une forme de pré-évolution ?

Le bébé dans sa poche n’a jamais vraiment été expliqué dans l’histoire (il était simplement le résultat de l’absence de reproduction dans la Génération 1, lorsque le Pokémon a été introduit) mais une forme bébé pourrait aider à rendre la chaîne d’évolution plus logique. Peut-être que Kangourex adopte de jeunes Kangourex et les aide à s’entraîner jusqu’à ce qu’ils évoluent.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pokémon n’est pas une franchise toujours connue pour son sens logique. Il sera intéressant de voir comment Légendes Pokémon Z-A traitera les chaînes d’évolution et si nous aurons de nouvelles évolutions de Pokémon (ou des Méga-Évolutions) dans le jeu à venir, également.

Heureusement, il semble que Game Freak est toujours engagé à expliquer ou à étendre certaines lignées évolutives, comme en témoignent les récentes additions au panthéon Pokémon, incluant Paragruel, Farfurex et Courrousinge. Toutes créatures qui ne contredisent rien de ce que nous savions sur leurs pré-évolutions dans le passé.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Que ce soit un bébé Onix, de nouvelles évolutions de Kalos (s’il vous plaît, donnez un peu d’amour à Brutalibré), ou des évolutions régionales comme Sylveroy, il est presque garanti que les prochaines entrées dans la franchise Pokémon nous offriront des évolutions plus intéressantes. Espérons juste qu’elles seront toutes logiques.