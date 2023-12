Des joueurs capturent des Légendaires indisponibles de Pokémon Go : Niantic réagit

The Pokémon Company

Après une erreur permettant aux joueurs de Pokémon Go de capturer deux Pokémon puissants en avance, Niantic a retiré les Pokémon du jeu et offre une compensation aux joueurs affectés.

Certains joueurs de Pokémon Go ont eu une surprise récemment, car Niantic a accidentellement lancé Kyurem Noir et Kyurem Blanc dans le jeu. Ces puissants Pokémon fusionnés ont des statistiques impressionnantes, et bien qu’ils aient été rapidement retirés, certains joueurs ont réussi à les capturer avant leur disparition.

Eh bien, il semble que Niantic fasse maintenant le ménage et supprime toutes les versions existantes des Pokémon fusionnés du jeu, même si les joueurs les ont déjà capturés ou dépensé des Poussières Étoiles pour les améliorer.

Heureusement, Niantic compense aussi assez généreusement les joueurs affectés, offrant potentiellement une énorme banque de Poussières Étoiles, des bonbons Kyurem et d’autres récompenses. Mais, beaucoup de fans sont encore agacés que l’erreur se soit produite en premier lieu.

Les joueurs de Pokémon Go reçoivent une compensation pour le bug de Kyurem

Dans un post partagé sur X par le support de Niantic, la société a expliqué que Kyurem Noir et Kyurem Blanc sont apparus prématurément à cause d’une “mauvaise configuration” et a révélé qu’ils seraient retirés.

Cependant, Niantic a également promis de contacter les joueurs affectés et de fournir une “compensation en jeu” pour s’excuser.

Les avis des fans dans les commentaires sont partagés, avec beaucoup qui croient que Niantic devrait simplement laisser les joueurs garder leurs Kyurem Noir et Kyurem Blanc, et les sortir dès que possible.

Une personne commente sous le post de Niantic, disant “laissez-les les garder et sortez les versions bientôt !” Puis un autre ajoute, “Ne devrait pas être annulé, votre erreur. Laissez-les garder ce qu’ils ont gagné”.

Tout le monde ne ressent pas aussi fortement, comme un utilisateur commente, “Évidemment qu’ils allaient les rétablir, mais tant qu’ils compensent.”

En parlant de la compensation, un utilisateur de X a partagé un post révélant potentiellement les articles reçus par les joueurs affectés. Bien que non confirmé, ils semblent inclure 250 bonbons Kyurem, 250 000 Poussières Étoiles, et cinq œufs chance.

Espérons que les joueurs voient bientôt le lancement officiel complet de Kyurem Blanc et Kyurem Noir, et que les joueurs impliqués dans cet incident puissent bien utiliser leurs bonbons Kyurem.