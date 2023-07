Ce joueur Pokémon Go obtient un légendaire grâce à un heureux accident

Un joueur de Pokémon Go a récemment partagé sa capture d’un oiseau légendaire dont il n’est pas vraiment fier.

Le Pokémon Go Plus+ permet aux dresseurs d’attraper automatiquement des Pokémon et de faire tourner les Pokéstops. Il permet également de se connecter avec la future application Pokémon Sleep pour suivre votre repos.

En lien avec ce dispositif, Pokémon Go a organisé l’événement “Attraper quelques Z’s” du 15 juillet 2023 jusqu’au 16 juillet 2023. Durant cette période, les joueurs peuvent attraper un Dodoala pour la première fois en plus d’autres apparitions sauvages.

Bien que l’attrape automatique de Pokémon soit un moyen simple de jouer à Pokémon Go, un joueur ne s’est pas vanté de sa récente prise légendaire.

Un joueur de Pokémon Go se souvient de sa “bête erreur” en attrapant un oiseau légendaire

Sur l’encouragement de son ami, un utilisateur Reddit a partagé son incroyable prise. Alors que le joueur se promenait dans un parc avec son dispositif Pokémon Go Plus+ après avoir utilisé un Encens du jour, il a alors repéré un Électhor de Galar et l’a attrapé avec une Pokéball.

“Mon cœur a chuté en voyant les couleurs sur la Pokéball clignoter” a-t-il écrit. “Par un incroyable coup de chance, je l’ai attrapé, mais je me suis senti tellement mal pour cette bête erreur.“

“Comme dirait Bob Ross, “joyeuse petite erreur” a commenté un joueur.

“J’aimerais que mon attrapeur automatique fasse le travail pour tous les oiseaux G, car je garde ma Master Ball pour quelque chose d’épique.” déclare un autre fan.

“Bienvenue dans le club; j’ai attrapé mon Sulfura niveau 29 de la même manière. Je n’en revenais pas. Quelles sont les chances“, a révélé un troisième joueur.