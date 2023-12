La puissance « incroyable » d’un légendaire à venir stupéfait les joueurs de Pokémon Go

Suite à une brève erreur ayant causé l’apparition en avance d’un Pokémon à venir, des joueurs chanceux de Pokémon Go partagent leur capture, et les fans sont stupéfaits par son potentiel.

Pokémon Go est toujours en train de se préparer à réintroduire des Pokémon des jeux principaux dans le titre mobile. Cependant, une surprise à venir a peut-être été gâchée par une erreur de Niantic.

Alors que les boss des Raids Pokémon Go de ce mois-ci incluent les Pokémon Noir & Blanc Reshiram, Zekrom et Kyurem Noir & Blanc, aucune confirmation des formes combinées de ces trois Pokémon, Kyurem Noir et Kyurem Blanc, n’a été donnée.

Cependant, récemment, plusieurs créateurs de contenu Pokémon Go (comme FleeceKing) ont partagé des vidéos de Kyurem Noir et Kyurem Blanc. On les voit apparaissant dans le jeu, en récompense de certains défis.

Niantic a rapidement corrigé l’erreur et s’est excusé, mais certains joueurs avaient déjà capturé les puissantes créatures.

Les nouvelles fusions de Kyurem pourraient avoir un PC « incroyable »

Bien qu’il soit probable que Niantic apporte des changements avant la révélation officielle, certains des joueurs ont été chanceux. En effet, ils ont attrapé Kyurem Noir et Kyurem Blanc et ont partagé des aperçus des Pokémon fusion. Et on peut dire que leurs statistiques sont effrayantes.

Dans un post X/Twttier, QShinys dit « PAS POSSIBLE ». Le post est accompagné d’une image de Kyurem Blanc pouvant être renforcé jusqu’à un gigantesque 5110 PC.

En considérant la possibilité de bonus supplémentaires tels que l’utilisation de Pokémon Méga aux côtés des vôtres dans les raids, le boost PC de Super Copain, et d’autres techniques, la possibilité est déjà terrifiante.

Une personne commente sous le post, « C’est une fusion. Mais j’espère qu’ils vont se débarrasser du nerf » tandis qu’une autre ajoute, « Pour être à 100%, ces dresseurs rendent l’excitation pour ces monstres tellement meilleure ! »

Cependant, il reste à voir comment les deux formes de Kyurem seront officiellement gérées dans le jeu. C’est en effet très excitant de voir de nouveaux Pokémon de type Dragon puissants. Cela ouvre la possibilité de nouvelles formes de Dialga et Palkia arrivant dans Pokémon Go à l’avenir.

