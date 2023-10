La colère des dresseurs face à la difficulté accrue des captures dans Pokémon Go

Les joueurs de Pokémon Go remarquent une augmentation de la difficulté de capture de leurs Pokémon, et beaucoup sont maintenant furieux face au changement potentiel.

Il y a beaucoup d’éléments dans Pokémon Go qui doivent être pris en compte pour équilibrer le jeu pour tous. Chaque PokéBall doit avoir un certain impact sur le Pokémon, chaque type de lancer doit augmenter vos chances de capture, et chaque Pokémon doit représenter un défi différent. Après tout, un Aspicot ne peut pas être aussi difficile à capturer qu’un Pokémon légendaire.

Cependant, trouver cet équilibre peut être un peu délicat, car les joueurs sont susceptibles de s’énerver s’ils constatent qu’ils utilisent un grand nombre de PokéBalls sur un petit Pokémon, seulement pour échouer. Cela semble être le cas pour Pokémon Go actuellement, les joueurs affirmant que Niantic a rendu les captures plus difficiles.

Les joueurs de Pokémon Go prétendent que Niantic a augmenté la difficulté de capture

Partageant leurs pensées sur le Reddit de Pokémon Go, un utilisateur a expliqué que “le nombre de balls nécessaires pour capturer des Pokémon dernièrement est absolument insensé.”

Il a continué à partager : “Il a fallu 6 à 9 balls pour capturer un Pokémon à 0 étoile même en utilisant des baies, et je viens de voir un Pokémon prendre 12 balls et s’enfuir quand même. C’est absolument absurde. DOUZE balls, et il s’enfuit quand même. C’est incroyablement ridicule de capturer le premier Pokémon de la journée et finalement ne pas l’obtenir.”

Il est clair que les frustrations sont justifiées, avec le joueur perdant des balls et des baies précieuses, et n’obtenant toujours pas le Pokémon qu’il voulait.

“Il n’est pas possible que ce soit si difficile de capturer des Pokémon avec des baies et des lancers excellents/bons,” a déclaré le joueur.

Peu après la publication, le post s’est rapidement transformé en une discussion concernant ce changement potentiel, certains joueurs choisissant de croire que Niantic a modifié la difficulté, et d’autres se sentant soulagés de ne pas être les seuls à lutter actuellement.

Un utilisateur a partagé : “Honnêtement, je pensais être le seul. Peu importe quel Pokémon c’est. Je lance toujours des courbes. Jamais en ligne droite. Je réussis au moins un lancer ‘Super’ environ 70% du temps. Mais j’ai quand même des problèmes pour capturer des Pokémon faibles. Je jure que le mois dernier, je ne peinais pas autant,” mettant en lumière que ces problèmes semblent être relativement récents, et concernent principalement les Pokémon faibles.

“C’est affreux” a expliqué un intervenant, “surtout avec les apparitions d’encens quotidiens. Un Chenipotte qui sort des Ultra Balls me donne juste envie d’arrêter de jouer.”

D’autres ont expliqué les changements qu’ils ont observés récemment, affirmant que “Ces derniers mois, j’ai remarqué que près de la moitié de ce que j’essaie de capturer s’enfuit et les 2ème évolutions fuient presque à chaque fois. C’est très frustrant et je n’ai jamais eu autant de Pokémon qui me fuyaient.”

Il semble qu’alors que les Pokémon qui sortent des Pokéballs est frustrant, la véritable irritation vient quand le Pokémon s’échappe, ce qui irritera naturellement le joueur qui a gaspillé plusieurs PokéBalls sur un Pokémon plus faible, sans rien montrer pour ses efforts.

Niantic n’a pas encore réagi face aux défis accrus, mais il n’existe actuellement aucune preuve que la société a augmenté la difficulté de capture pour les joueurs. Néanmoins, la communauté est persuadée qu’il y a eu des changements dans leur expérience de capture. Nous mettrons à jour ceci si Niantic répond aux frustrations.