Un boycott se prépare sur Pokémon Go suite à un leak inquiétant

La communauté Pokémon Go se prépare à un nouveau boycott suite au leak concernant le futur prix des Passes de Raid à distance.

Le studio Niantic – derrière la célèbre application Pokémon Go – continue de s’attirer les foudres de ses joueurs avec son modèle économique de plus en plus impitoyable. Après avoir attisé la colère des fans en faisant grimper le prix des tickets d’events, Niantic serait sur le point de remettre le couvert.

En effet, un récent datamining a révélé que le studio s’apprêterait à augmenter le prix des Passes de Raid à distance. Ces objets particulièrement utiles sont presque indispensables pour les joueurs ruraux, tant les Raids sont une fonctionnalité importante de Pokémon Go.

Suite à ce leak, la communauté a déjà commencé à s’organiser, avec la préparation d’un boycott.

Les joueurs de Pokémon Go préparent un nouveau boycott

Le 23 février 2023, l’utilisateur Reddit Moumantai a publié un appel au boycott. En un jour seulement, sa publication a été upvote par plus de 3500 joueurs, témoignant de l’ampleur du mécontentement de certains fans.

“Il est temps de frapper.

Il est temps que nous, en tant que communauté, montrions à Niantic qu’il y a des limites à notre volonté d’accepter des changements qui sont clairement pour le pire.

Nous sommes tous conscients des schémas de monétisations prédateurs dans la boutique en jeu, avec des boîtes et objets à prix excessif. Beaucoup d’entre nous choisissent de l’ignorer, et la cupidité de cette entreprise n’en est que renforcée.

Pour preuve, Niantic a décidé d’augmenter le prix des Passes de Raid à distance sans la moindre communication. Ce serait un changement dur pour nous tous, et plus encore pour les joueurs ruraux.

Si ce changement a lieu, et si vous espérez un meilleur futur pour ce jeu, alors nous devons nous affirmer.”

Afin de faire comprendre à Niantic que la communauté Pokémon Go en a assez du modèle économique de plus en plus gourmand du jeu, l’auteur de la publication propose un plan simple :

Économisez votre argent ! Pendant une semaine entière après le changement, n’utilisez et n’achetez aucun Passe de Raid à distance, Passe Premium ou Boîte. Faites autant de Raids en personne qu’à votre habitude. Assurez-vous de ne pas en faire plus Partagez l’information à d’autres joueurs, mais ne leur mettez par la pression […]

Dans les commentaires, certains internautes espèrent même que nombre de joueurs iront plus loin, en ne lançant pas du tout l’application Pokémon Go pendant une semaine.

Néanmoins, l’auteur espère avant tout convaincre une grande partie de la communauté avec ce boycott “simple” demandant simplement à arrêter les achats dans la boutique.

Il est important de noter que ce n’est pas la première fois que la communauté s’organise pour boycotter Pokémon Go ou certaines de ses fonctionnalités. Si Niantic continue de faire grimper les prix de ses services, ce ne sera probablement pas le dernier non plus.