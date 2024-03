Les joueurs de Pokémon Go boycottent le billet Zarude pour cette raison

Les joueurs de Pokémon Go en ont assez des récents billets d’événement de Niantic, beaucoup boycottent désormais l’Étude Spéciale “Vilain de la jungle”.

Les prix dans Pokémon Go sont un sujet de longue date controversé, avec des fans à travers le monde qui critiquent Niantic pour leurs prix de billets sans cesse croissants et qui affirment que le jeu devient rapidement pay-to-win, en particulier lorsqu’il s’agit de débloquer certains Pokémon.

Un joueur a maintenant suggéré que les fans boycottent tous les futurs billets, l’attention étant principalement portée sur la rencontre avec Zarude dans le cadre de l’Étude Spéciale “Vilain de la jungle”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

The Pokémon Company Un Pokémon légendaire d’Épée & Bouclier aurait déjà donné un indice sur la région de la 9e génération.

« N’achetez pas le billet Zarude » a posté un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Go, expliquant ensuite que « Niantic commence à vendre des Pokémon » et qualifiant la stratégie de « ridicule ».

Mouvement de boycott contre les billets Zarude dans Pokémon Go

Pokémon Go vend des billets pour des recherches depuis des années, offrant aux joueurs la chance de récupérer plus de missions, et donc plus de récompenses moyennant des frais. Le billet pour Zarude coûte 9,99€ et offre aux fans une rencontre avec Zarude, un Pokémon qui n’a pas été dans le jeu pendant des années et qui fait maintenant son retour exclusif.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Naturellement, les joueurs critiquent l’exclusivité, avec beaucoup de fans qui arguent que le choix a « terni la réputation de toute la franchise » puisque « ce n’est pas ce que Pokémon Go a annoncé depuis le début du jeu ».

Le boycott a rapidement gagné en notoriété, avec des milliers de likes sur le post Reddit et des centaines de commentaires en accord.

« Nous devons arrêter de les acheter ou ils continueront d’augmenter les prix » a commenté un utilisateur, clairement frustré par l’augmentation distincte des coûts. Un autre a ajouté, « J’aurais envisagé de l’acheter si cela ne coûtait pas aussi cher. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors que beaucoup ont qualifié les prix de « déconnectés de la réalité », un utilisateur a révélé une manière par laquelle Niantic pourrait regagner sa base de joueurs : « La seule façon pour laquelle je paierais pour quelque chose comme ça, c’est s’ils abandonnent les € et utilisent les PokéPièces. C’est motivant de sortir et de prendre des arènes pour accumuler un stock de PokéPièces et c’est ennuyeux que leurs billets ne permettent jamais leur utilisation. »

Il n’y a pas encore de nouvelles concernant des changements de prix pour Pokémon Go, mais il est clair que la base de joueurs est assez frustrée, surtout étant donné les mécaniques « imparfaites » qui continuent de plomber l’expérience.

L’article continue après la publicité