Les astuces des fans de Pokémon Go pour gagner des Médailles sans effort

Un joueur de Pokémon Go a créé une liste complète de certaines des Médailles les plus faciles que les dresseurs peuvent gagner en jouant ou vers lesquelles ils peuvent travailler avec le temps.

Les Médailles dans Pokémon Go agissent comme une sorte de système de réussite pour le jeu, certaines Médailles Pokémon offrant même des bonus en jeu aux joueurs.

Chaque Médaille a quatre niveaux différents : Bronze, Argent, Or et Platine. Comme on pourrait s’y attendre, atteindre le niveau Platine pour certaines Médailles demande pas mal de travail.

Pour ces enthousiastes des Médailles, cependant, un joueur de Pokémon Go a pris le temps de faire une ventilation complète de certains des Platines que les fans peuvent obtenir “juste en sachant qu’elles existent”.

Un joueur de Pokémon Go crée une explication approfondie des Médailles

La ventilation vient du subreddit TheSilphRoad où un utilisateur nommé monkeymaniac9 a fait un post intitulé, “PSA : Il y a pas mal de médailles sur lesquelles vous pouvez travailler pour atteindre le Platine avec des actions simples juste en sachant qu’elles existent.”

Il a expliqué qu’il avait récemment parcouru le catalogue des Médailles et remarqué “pas mal de Médailles” qui avaient beaucoup progressé sans qu’il travaille spécifiquement dessus.

L’auteur a classé différentes Médailles en six catégories différentes basées sur l’effort requis pour atteindre le Platine.

Certaines des Médailles très faciles incluaient la Médaille Maître des Baies, la Médaille Pique-nique, et la Médaille Caméraman.

Le post complet est incroyablement complet, donc les dresseurs intéressés devraient absolument jeter un œil pour voir s’ils peuvent incorporer certains des conseils dans leurs styles de jeu.

Les fans dans les commentaires ont loué l’auteur pour le travail qu’ils ont mis dans la liste, avec beaucoup offrant leurs propres ajustements et suggestions pour le guide.

“C’est TELLEMENT utile, merci beaucoup,” a dit un dresseur, tandis qu’un autre a dit, “Je suis allé à Manhattan et j’ai mis 5 leurres un jour de semaine. J’ai obtenu la médaille platine 15 min plus tard. C’est fou.”

Pour ces dresseurs proches d’obtenir des Platines dans certaines catégories, espérons que cette ventilation source de la communauté puisse être d’une certaine utilité.