Les montures les plus rapides de Palworld : Terrestres, Aquatiques, Aériennes et Planeur

Les îles Palpagos de Palworld sont vastes, et si vous voulez tout découvrir, il vous faudra une monture rapide. Voici donc un guide des montures terrestres, aquatiques et aériennes les plus rapides dans Palworld.

Le mélange de mécaniques de survie et de capture de créatures de Palworld a séduit des millions de joueurs. Bien qu’en accès anticipé, l’équipe de Pocketpair travaille dur pour sortir de nouveaux patchs et améliorer le jeu.

Avec un registre de plus de 100 Pals, le jeu offre aux joueurs de nombreuses raisons de compléter leur Paldeck, que ce soit pour trouver les meilleurs Pals pour l’extraction.

Pour cela, il vous faudra pouvoir vous déplacer rapidement. Les Pals montures dans Palworld révolutionnent l’exploration et le combat, offrant une mobilité accrue et des stratégies uniques. Ces compagnons fiables ne se contentent pas de transporter les joueurs à travers des terrains vastes et variés, mais ils jouent également un rôle crucial dans les affrontements.

Voici donc un guide des montures les plus rapides de Palworld pour les déplacements terrestres, aquatiques et aériens.

Sommaire

La Monture Terrestre la plus rapide dans Palworld

La Monture Terrestre la plus rapide de Palworld est le légendaire Necromus. Heureusement, nous avons un guide pratique sur où trouver et comment capturer Necromus dans Palworld.

Ce Pal est non seulement la monture terrestre la plus rapide de Palworld, mais il permet également au joueur de faire un triple saut, rendant le déplacement facile. Cependant, Necromus est limité par un combat de boss endgame qui vous oblige à affronter deux Pals Légendaires à la fois.

Vous aurez besoin du meilleur équipement et équipe de combat pour le capturer. Vous devrez également atteindre le Niveau Technologique 49 avant de pouvoir monter dessus.

Pocketpair Necromus, la monture terreste la plus rapide de Palworld

Voici la liste de toutes les montures terrestres, ainsi que leur vitesse :

Pal Vitesse de course Vitesse de sprint Niveau requis Necromus 900 1600 50 Pyrin/Pyrin Noct 850 1300 30 – 33 Paladius 800 1400 50 Rayhound 700 1150 26 Univolt 720 1100 14 Direhowl 880 1050 9 Fenglope 750 1050 26 Blazehowl / Blazehowl Noct 750 900 32 – 35 Kitsun 700 900 30 Blazamut 700 900 38 Eikthyrdeer/Eikthyrdeer Terra 700 900 12 – 25 Relaxaurus / Relaxaurus Lux 650 800 44 – 46 Maraith 600 800 23 Arsox 600 800 16 Chillet 600 800 13 Grintale 600 800 13 Melpaca 460 800 7 Reindrix 550 700 29 Dinossom/Dinossom Lux 550 700 19 – 29 Jormuntide Ignis 525 700 43 Mossanda/Mossanda Lux 500 700 24 – 25 Kingpaca/ Kingpaca Cyst 500 700 22 – 42 Rushoar 450 700 6 Surfent Terra 500 650 24 Mammorest / Mammorest Crsyt 430 600 28 – 45 Grizzbolt 470 550 40 Reptyro/Ice Reptyro 390 550 31 – 37 Wumpo/Wumpo Botan 365 550 44 – 45 Broncherry/Broncherry Aqua 350 500 20 – 27 Sweepa 300 500 14

Pour les joueurs attendant encore de galoper avant d’être prêts à affronter Necromus et Paladius, Direhowl est la monture terrestre la plus rapide à laquelle vous aurez accès dans la première partie de Palworld et vous pouvez fabriquer sa selle au Niveau 9 des Technologies.

L’avantage d’utiliser Eikthyrdeer réside dans son mouvement rapide, renforcé par une capacité de charge et une couverture rapide du sol. Ces créatures sont également plus accessibles que les Direwolves, facilitant ainsi la montée en niveau.

Univolt se débloque peu après au Niveau 14 des Technologies et sera la monture terrestre la plus rapide avant que vous puissiez affronter Pyrin et finalement Necromus.

Mais parmi les montures terrestres disponibles avant qu’un joueur puisse affronter Necromus, Pyrin est la monture terrestre la plus rapide dans Palworld. Sa selle ne peut être débloquée qu’une fois que vous atteignez le milieu de jeu, au Niveau 30 des Technologies.

La Monture Aquatique la plus rapide dans Palworld

Azurobe est de loin la Monture Aquatique la plus rapide dans Palworld. Nous avons également un guide facile à suivre sur où trouver et comment capturer Azurobe dans Palworld.

Vous n’aurez pas à attendre aussi longtemps pour obtenir la monture aquatique la plus rapide de Palworld. La selle d’Azurobe peut être fabriquée au Niveau Technologique 24. Cependant, elle ne se trouve que dans l’eau. Vous aurez donc besoin d’une autre monture aquatique ou aérienne pour la pister.

Pocketpair Azurobe est la monture aquatique la plus rapide de Palworld

Au début de Palworld, il n’y a pas beaucoup d’options pour les montures aquatiques. Les deux meilleures sont Surfent et Chillet.

Surfent est la plus rapide des deux et sa selle se débloque au Niveau Technologique 10. Si vous préférez Chillet et son double type Glace/Dragon, vous pouvez débloquer sa selle au Niveau Technologique 13.

Voici la liste de toutes les montures aquatiques, ainsi que leur vitesse :

Pal Vitesse à la nage Vitesse de sprint Niveau requis Azurobe 600 800 24 Jormuntide 525 700 39 Surfent 500 650 10

La Monture Aérienne la plus rapide dans Palworld

La monture aérienne la plus rapide de Palworld est sans aucun doute le légendaire Jetragon. En effet, Jetragon est la monture la plus rapide du jeu entier, avec plus du double de la vitesse de n’importe quel Pal sur terre, en mer ou dans les airs.

Du fait de sa vitesse incroyable, Jetragon est actuellement le boss final de l’accès anticipé de Palworld. Nous avons d’ailleurs un guide sur où le trouver et comment le capturer. Plutôt qu’une selle, pour monter ce Pal, vous devez fabriquer le Lance-Missiles de Jetragon qui se débloque au Niveau Technologique maximum de 50.

Pocketpair Jetragon est actuellement la monture la plus rapide de tout Palworld

Il faudra beaucoup de travail pour arriver à Jetragon et vous aurez besoin d’une monture aérienne dans les premiers et moyens stades de Palworld. Les meilleures options sont :

Nitehawk

Vanwyrm

Faleris

Nitehawk peut être trouvé dans la zone de départ et est la première monture aérienne à laquelle vous aurez accès dans Palworld. Vous l’obtiendrez après avoir fabriqué sa selle au Niveau Technologique 15. Attrapez un Vanwyrm au Niveau 22 pour une augmentation notable de la vitesse.

Quand vous serez prêt, vous pourrez obtenir Faleris et fabriquer sa selle au Niveau Technologique 38. Ce sera la monture aérienne la plus rapide de Palworld jusqu’à ce que vous puissiez capturer le divin Jetragon.

Voici la liste de toutes les montures aériennes, ainsi que leur vitesse :

Pal Vitesse en vol Vitesse de sprint Niveau requis Jetragon 1700 3300 50 Frostallion/Frostallion Noct 1000 1500 48 Faleris 1000 1400 38 Ragnahawk 800 1300 37 Shadowbeak 850 1200 47 Beakon 750 1200 34 Suzaku/Suzaku Aqua 850 1100 40 – 43 Helzephyr 700 1100 33 Quivern 800 950 36 Vanwyrm/Vanwyrm Cyst 700 850 21- 41 Astegon 600 800 47 Elphidran/Elphidran Aqua 630 800 21 Nitewing 600 750 15

La monture Planeur la plus rapide dans Palworld

Lorsqu’il s’agit de planer, aucune monture ne peut rivaliser avec Galeclaw. Et, bien qu’il puisse sembler inutile d’utiliser une monture qui ne peut que planer alors que vous pourriez utiliser un Pal volant, c’est bien d’avoir l’option si votre Pal volant ne peut pas vous porter.

De plus, Galeclaw est disponible pour les joueurs très tôt dans le jeu et est bien plus efficace que les planeurs à fabriquer.

Pocketpair Galeclaw est actuellement le meilleur Pal Planeur

Enfin, les joueurs peuvent tirer avec des armes en planant avec Galeclaw, ce qui est une compétence qui n’est pas disponible avec les autres montures Planeur. Malheureusement, le plus grand inconvénient de Galeclaw est que sa capacité de planeur n’est débloquée qu’au Niveau 23 des Technologies.

Trois autres Pals – Celaray, Killamari et Hangyu – peuvent également être utilisés comme planeurs, mais ils ont des inconvénients qui les rendent moins efficaces comme moyens de transport que Galeclaw.

Cependant, tous sont disponibles assez tôt dans le jeu, avec les Gants de Celaray débloqués au Niveau de Technologie 7.

Voici la liste de toutes les montures Planeur, ainsi que leur vitesse :

Pal Vitesse de Planeur Vitesse de sprint Niveau requis Galeclaw 600 700 23 Celaray 550 700 7 Killamari 400 550 9 Hangyu 400 550 20 – 31

Avant d’acquérir vos montures endgame dans Palworld, il existe un moyen de s’assurer que vos remplaçants sont les plus rapides possible. Cela nécessite un peu de patience et beaucoup de Sphères Pal.

Chaque Pal dans Palworld a un assortiment aléatoire de Compétences Passives. Elles peuvent aller jusqu’à 4. Un certain nombre de celles-ci augmentent la Vitesse de Mouvement d’un Pal. Ces Capacités Passives sont :

Vif – Augmentation de 10 % de la Vitesse de Mouvement

– Augmentation de 10 % de la Vitesse de Mouvement Coursier – Augmentation de 20 % de la Vitesse de Mouvement

– Augmentation de 20 % de la Vitesse de Mouvement Sprinter – Augmentation de 30 % de la Vitesse de Mouvement

Si vous êtes prêt à capturer plusieurs fois le même pal jusqu’à en obtenir un avec une Capacité Passive axée sur la Vitesse de Mouvement, vous vous déplacerez beaucoup plus rapidement.

En attendant, assurez-vous de consulter notre page Palworld pour toutes les dernières actualités et guides afin de vous aider dans vos aventures dans les îles Palpagos :

