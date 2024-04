Comment obtenir rapidement de la Poudre à canon dans Palworld

Lutter contre différents ennemis est crucial pour survivre dans Palworld et pour cela, vous avez besoin de la Poudre à Canon. Voici comment vous pouvez l’obtenir dans le jeu.

En plus de tous les éléments de survie de Palworld, l’apprivoisement de monstres est l’un des aspects majeurs du jeu. Alors que vous êtes en voyage pour découvrir l’inconnu et vous faire de nombreux compagnons en chemin, rencontrer des ennemis de différentes formes et tailles est une évidence.

Surtout après l’arrivée du raid Bellanoir, les choses sont devenues beaucoup plus difficiles dans Palworld. Pour vous sauver d’eux, vous aurez besoin d’armes et de munitions, mais pour fabriquer ces armes, vous aurez besoin de Poudre à Canon.

Voici donc comment vous pouvez obtenir rapidement de la Poudre à Canon dans Palworld.

Suivez ces étapes pour commencer à obtenir de la Poudre à Canon dans Palworld :

Atteignez le niveau 21 et dépensez 2 points dans l’onglet Technologie pour débloquer la Poudre à Canon. Fabriquez un Établi de Haute Qualité. À l’Établi de Haute Qualité, ayez du Charbon de bois (2) et du Soufre (1) pour fabriquer de la Poudre à Canon.

Voici notre guide pour tout savoir sur la collecte du Soufre. Cependant, pour obtenir du Charbon, brûlez simplement du Bois (2) dans le Four Primitif.

Pour obtenir rapidement de la Poudre à Canon, chassez des Tocotoco dans Palworld. C’est un petit Pal oiseau qui ressemble à un Toucan avec un corps vert et un long bec.

En plus des Plumes de Tocotoco, ce Pal laisse également tomber de la Poudre à Canon, alors abattez-le dès que vous les apercevez.

Utilisations de la Poudre à Canon dans Palworld

La Poudre à Canon est utilisée pour fabriquer différentes munitions d’armes comme :

Munitions de Fusil d’assaut

Munitions bas de gamme

Munitions de Pistolet

Munitions de Fusil

Munitions de Roquette

Cartouches de Fusil à pompe

Assurez-vous donc d’avoir fabriqué ou récolté assez de poudre à canon pour avoir vos armes prêtes à l’emploi lorsque une situation défavorable se présentera à vous.

Pour plus d’informations sur Palworld, consultez nos autres guides ci-dessous :

