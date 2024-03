Les meilleurs Pals pour l’Extraction dans Palworld

Dans Palworld, l’extraction minière permet de collecter des ressources importantes comme du Minerai et des Fragments de Paldium. Voici les meilleurs Pals à utiliser pour l’extraction.

Dans Palworld, l’Extraction revêt une importance cruciale, offrant aux joueurs les ressources nécessaires pour construire, fabriquer et progresser. Maîtriser cet aspect garantit non seulement la survie mais ouvre également la porte à des créations innovantes et à l’exploration de mondes vastes et diversifiés. Une compétence essentielle pour tout aventurier.

Des Pals comme Cattiva vous aideront à rassembler des Pierres à votre base, provenant de dépôts ou de la Carrière de Pierres. Cependant, au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous aurez peut-être besoin de quelques Pals plus puissants pour vous fournir des ressources précieuses en abondance.

Dans cet article, nous vous partageons une liste des meilleurs Pals ayant la capacité Extraction. Voici donc les meilleurs mineurs de Palworld !

Astegon

POCKETPAIR

Élément : Ténèbres/Dragon

Capacités de travail : Travaux manuels Lv1, Extraction Lv4

Astegon est sans doute le meilleur choix en fin de jeu pour l’extraction minière grâce à sa compétence de niveau 4. Nous recommandons de placer Astegon près des Carrières de Pierre pour obtenir le rendement le plus efficace. Malheureusement, Astegon est un boss avec un faible taux de capture.

Blazamut

POCKETPAIR

Élément : Feu

Capacités de travail : Allumage de feu Lv3, Extraction Lv4

Blazamut est un excellent choix pour l’extraction minière si vous avez besoin d’un Pal avec une compétence d’Allumage de feu. Cela permet à Blazamut de raffiner des Lingots, et nous recommandons d’utiliser ce Pal aux côtés d’Anubis pour créer une excellente équipe d’extraction minière. Comme Astegon, Blazamut est un Pal rare trouvé dans la mine.

Anubis

POCKETPAIR

Élément : Terre

Capacités de travail : Travaux manuels Lv4, Transport Lv2, Extraction Lv3

Bien qu’Anubis se distingue par sa compétence d’Extraction de niveau 3, il brille également dans d’autres domaines, comme les Travaux manuels et le Transport. La combinaison de ces trois compétences font d’Anubis un Pal polyvalent dont vous ne pourrez plus vous passer.

Considérant qu’Anubis est un Pal Alpha, vous ne pouvez en trouver qu’un seul dans tout le jeu, au milieu des dunes.

Menasting

POCKETPAIR

Élément : Ténèbres/Terre

Capacités de travail : Abattage Lv2, Extraction Lv3

Menasting peut être utilisé pour acquérir plus de butin des ennemis de type Électrique grâce à sa Compétence de Partenaire. Vous pouvez employer Menasting pour l’Abattage et l’Extraction minière après l’avoir trouvé au deuxième sanctuaire.

Mammorest

POCKETPAIR

Élément : Herbe

Capacités de travail : Semence Lv2, Abattage Lv2, Extraction Lv2

Mettre la main sur un Mammorest dans Palworld n’est pas incroyablement difficile, étant donné qu’ils se trouvent dans les régions nord, sud-est, sud et certaines régions ouest de la carte. En plus de l’Extraction, Mammorest a également des compétences de niveau deux en Semence et Abattage.

Reptyro

POCKETPAIR

Élément : Feu/Terre

Capacités de travail : Allumage de feu Lv3, Extraction Lv3

Avec une compétence d’extraction de niveau 3, Reptyro est un autre excellent monstre à avoir pour la collecte de Minerais. Il a également une compétence d’Allumage de niveau 3 utilisée pour raffiner des Lingots. Pour trouver Reptyro, vous devez vous diriger vers les régions volcaniques de la partie sud-ouest de la carte.

Digtoise

POCKETPAIR

Élément : Terre

Capacités de travail : Extraction Lv3

Heureusement, vous pouvez trouver Digtoise assez tôt dans le jeu dans les deux principales zones désertiques. En plus de laisser tomber du Minerai, la Compétence de Partenaire de Digtoise accélère le processus d’extraction minière, et nous recommandons de le garder à votre base.

Quivern

POCKETPAIR

Élément : Dragon

Capacités de travail : Travaux manuels Lv1, Collecte Lv2, Extraction Lv2, Transport Lv3

Quivern peut être une monture volante bénéfique pour les joueurs en raison de sa capacité à améliorer les attaques de Dragon lorsqu’il est monté. Les diverses compétences de Quivern en Travaux manuels, Collecte, Extraction et Transport font de ce Pal un allié incroyablement polyvalent.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur nos Pals recommandés pour l’Extraction minière. Pour plus de contenu sur Palworld, consultez nos guides ci-dessous :

