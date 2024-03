Guide de Reproduction Palworld : étapes, meilleures combinaisons de Pals, Légendaires,…

Dans Palworld, il y a un tas de Pals, et bien que vous puissiez les attraper en explorant l’île de Palpagos, vous pouvez également utiliser un système d’élevage. Voici tout ce que vous devez savoir sur la Reproduction de Pals dans Palworld.

Les Pals disponibles dans Palworld peuvent être utilisés pour élever différents types de Pals. Certains peuvent donner naissance à des créatures ordinaires, tandis que certaines combinaisons de Pals peuvent permettre d’obtenir des résultats impressionnants.

Le processus implique la Reproduction d’un Pal spécifiquement nommé avec un autre d’un certain type pour produire des Fusions de Pals. Ainsi, ils peuvent hériter de traits spéciaux et occasionnellement changer de types. Cela permet donc aux joueurs de personnaliser stratégiquement leurs Pals.

Il est possible de faire se reproduire n’importe quel Pal du sexe opposé, la progéniture résultante devenant l’une des deux races parentales avec une combinaison des traits des parents. Les fusions créent de nouveaux Pals avec l’apparence mélangée des deux parents.

La Reproduction des Pals dans Palworld est essentielle, car elle permet aux joueurs de créer des Pals avec des caractéristiques uniques et améliorées. Cette fonctionnalité enrichit la stratégie de jeu en offrant la possibilité de personnaliser des équipes de Pals pour des combats ou des tâches spécifiques, augmentant ainsi les chances de succès.

Voici donc notre guide pour toutes les combinaisons de Reproduction dans Palworld et comment les obtenir dans le jeu.

Sommaire

Pocketpair Un Ranch dans Palworld

Comment démarrer la Reproduction des Pals dans Palworld

Dans Palworld, la Reproduction des Pals n’est pas une tâche difficile à accomplir. Cela nécessite simplement de construire des structures spécifiques et de suivre un certain processus.

Construire un Ranch d’élevage

La première chose dont vous aurez besoin est un Ranch d’élevage. Il sera débloqué une fois que vous atteignez le niveau 19 des Technologies. Il vous coûtera 2 Points de Technologie.

Matériaux requis pour le Ranch d’élevage :

50 Fibres

100 Bois de charpente

20 Pierres

Préparer du Gâteau

A chaque fois que vous voudrez avoir recours à la Reproduction de vos Pals dans Palworld, vous aurez besoin d’un Gâteau. Pour le cuisiner vous aurez besoin d’une Marmite.

Ingrédients du Gâteau :

5 Farine

8 Baie Rouge

8 Œuf

7 Lait

2 Miel

Pocketpair Recette du Gâteau dans Palworld

Il faut noter que si vous prévoyez de faire de la Reproduction de Pals de façon intensive, vous aurez besoin de mettre en place une Plantation de Blé, un Moulin et une Ferme à Miel pour ne pas manquer de matériaux qui peuvent être plus difficiles à obtenir.

Reproduction des Pals

Une fois le Ranch d’élevage et les Gâteaux prêts, vous devrez choisir deux Pals (un mâle et une femelle).

Mettez les deux Pals de votre choix dans le Ranch d’élevage.

Mettez le Gâteau dans la boîte qui est à l’extérieur du Ranch d’élevage (à droite).

Attendez que le minuteur soit terminé (vous pouvez aller faire d’autres choses en attendant).

Récupérez l’œuf et faites-le éclore.

Comment faire éclore des œufs dans Palworld

Faire éclore des œufs est une tâche très facile et la seule chose dont vous aurez besoin est un Incubateur et beaucoup de temps. L’incubateur est débloqué au niveau 7 et il nécessitera 2 Points de Technologies Antiques.

Matériaux requis pour l’Incubateur :

10 Éclat de Paldium

5 Tissu

30 Pierre

2 Pièce d’une ancienne civilisation

Pocketpair Incubateur dans Palworld

Rappelez-vous que selon les caractéristiques de l’œuf, le temps nécessaire pour son éclosion peut varier. Découvrez notre Guide sur les œufs dans Palworld pour tout savoir.

Si vous répondez aux niveaux de confort de l’œuf, vous pouvez accélérer le processus d’éclosion. Pour les œufs qui ont froid, vous pouvez placer un Chauffage, un Feu de Camp ou des Chauffages Électriques à proximité ou vous pouvez le placer à l’intérieur d’un bâtiment. Pour ceux qui ont chaud, placez simplement un Refroidisseur ou un Refroidisseur Électrique près des incubateurs.

Heureusement, vous pouvez construire autant d’incubateurs que vous voulez. Ainsi, vous pouvez faire éclore beaucoup d’œufs simultanément et ne pas perdre de temps à obtenir le Pal que vous recherchez.

Liste complète des fusions de Pals avec la Reproduction dans Palworld

Les Fusions de Pals dans Palworld vont de choix relativement réalisables en début de jeu à des colosses de fin de jeu qui devraient fournir un avantage dans certains des contenus les plus redoutables du jeu.

La liste complète des Fusions de Pals découverts est la suivante :

Pal 1 Pal 2 Pal obtenu Blazehowl Felbat Blazehowl Noct Broncherry Fuack Broncherry Aqua Dinossum Rayhound Dinossum Lux Eikthyrdeer Hangyu Eikthyrdeer Terra Elphidran Surfent Elphidran Aqua Frostallion Helzephyr Frostallion Noct (LÉGENDAIRE) Gobfin Rooby Gobfin Ignis Grizzbolt Relaxaurus Orserk Hangyu Swee Hangyu Cryst Incineram Maraith Incineram Noct Jolthog Pengullet Jolthog Cryst Jormuntide Pal de type Feu Jormuntide Ignis Kelpsea Pal de type Ténèbres Kelpsea Ignis Kingpaca Reindrix Kingpaca Cryst Kitsun Astegon Shadowbeak Leezpunk Flambelle Leezpunk Ignis Lyleen Menasting Lyleen Noct Mammorest Wumpo Mammorest Cryst Mau Pengullet Mau Cryst Mossanda Grizzbolt Mossanda Lux Mossanda Petallia Lyleen Mossanda Rayhound Grizzbolt Pyrin Katress Pyrin Noct Relaxaurus Sparkit Relaxaurus Lux Reptyro Foxcicle Reptyro Cryst Robinquill Fuddler Robinquill Terra Surfent Dumud Surfent Terra Suzaku Jormuntide Suzaku Aqua Vanwyrm Foxcicle Vanwyrm Cryst Vanwyrm Anubis Faleris Wumpo Cinnamoth Wumpo Botan Terra

Les meilleures combinaisons de Fusion de Pals dans Palworld

Il existe des avantages à la Reproduction de certains des Pals de cette liste dans Palworld. Aussi, ajouter un type Ténèbres à un type Feu semble particulièrement puissant à ce stade. Incineram Noct, Leezpunk Ignis et Pyrin Noct sont tous des exemples spectaculaires.

À l’heure actuelle, il n’y a qu’une seule combinaison de Fusion Légendaire qui transforme réellement l’original en un nouveau Pal entièrement différent. Combiner Frostallion et Helzephyr devrait aboutir à Frostallion Noct, la divinité gardienne des Îles Palpagos et véritable colosse de type Ténèbres. Il pourrait bien être le Pal le plus puissant du jeu, même parmi les autres Légendaires.

Pocketpair Hangyu dans Palworld

Hangyu Cryst a l’un des designs les plus mémorables et bizarres du jeu. La compétence Trapèze Hivernal permet aux joueurs de glisser en utilisant leur Pal, et c’est un combattant excellent et frénétique. Bien que faible contre les types Feu, Hangyu peut tenir le coup dans la plupart des autres scénarios.

Aussi, Eikthyrdeer Terra est très puissant contre les Pals de type Électrique, et il ajoute encore plus de dynamisme à l’un des Pals les plus forts du début du cycle de jeu. Relaxaurus Lux est un excellent choix, avec la compétence Tourelle Missile qui se combine brillamment avec l’ajout du type Électrique.

Voici donc la liste complète de Dexerto pour la Reproduction de Pals dans Palworld. Avec plus de Pals à venir, il y aura probablement des combinaisons de fusion supplémentaires à ne pas manquer. Nous les ajouterons bien entendu à ce guide.

