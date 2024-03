Dernière chance : Saisissez ces sets LEGO Stranger Things retirés avant épuisement

Certains sites disposent encore de stocks des sets LEGO Stranger Things retirés. Cependant, va vous falloir faire vite et mettre le prix.

La première saison de Stranger Things a été diffusée il y a près d’une décennie, la série de science-fiction faisant sa première apparition sur Netflix en 2016. Cependant, les fans de Stranger Things et de LEGO désireux de recréer des scènes emblématiques de la série primée en briques ont dû attendre trois autres années pour découvrir le premier ensemble LEGO Stranger Things.

En 2019, le LEGO Stranger Things La maison dans le monde à l’envers (75810) a enfin été lancé. À l’époque, c’était le seul modèle LEGO s’inspirant de Stranger Things. Trois ans plus tard, c’était au tour du LEGO BrickHeadz Le Démogorgon & Onze (40549) de sortir, un set alors exclusif à la boutique LEGO.

Cependant, ces deux ensembles ont été officiellement retirés vers le Monde à l’Envers. Heureusement, il reste encore quelques exemplaires disponibles sur des plateformes comme Amazon et Fnac. Donc, c’est maintenant ou jamais.

Quel est actuellement le prix de ces ensembles LEGO Stranger Things retirés ?

Il est bon de noter que, comme plusieurs sets discontinués, ces deux ensembles LEGO Stranger Things sont proposés à un prix premium. Retiré en 2022, le prix original du LEGO La maison dans le monde à l’envers est passé de 199,99€ à 399,99€, soit une augmentation de presque 100%. Mais la rareté à un prix, n’est-ce pas ?

Aussi, l’ensemble Brickheadz Démogorgon et Onze, qui a été discontinué après seulement neuf mois, est maintenant disponible à 44,05€, au lieu de 19,99€ à l’origine, soit une augmentation de plus de 100%.

Cependant, pour les fans désirant s’immerger dans leur série favorite et avoir leurs personnages favoris à leurs côtés, ces deux ensembles Stranger Things, bien que proposés à un prix premium, les occupera en attendant la sortie de la cinquième saison très attendue.

Que pouvez-vous attendre du LEGO Stranger Things La maison dans le monde à l’envers — 75810

Lego Boîte du LEGO Stranger Things La maison dans le monde à l’envers

L’ensemble Stranger Things le plus détaillé que LEGO ait créé à ce jour, à gagné un Toy of the Year Awards en 2020. Le kit comprend 2287 pièces, chacune s’emboîtant pour créer une reconstitution spectaculaire de la maison des Byers et du sinistre Monde à l’Envers.

Celui-ci comporte un porche, un salon, une salle à manger et la chambre de Will. Des éléments authentiques de la série incluent le mur de l’alphabet, équipé d’une fonction lumineuse, et bien plus encore. Une gamme d’accessoires est également présente. Aussi, vous pouvez basculer l’ensemble entre le monde réel et Le Monde à l’Envers.

La section du Monde à l’Envers ressemble à la maison des Byers construite en briques. Cependant, ici, comme le dessus n’est pas comme le dessous, vous êtes dans une dimension alternative présentant un aspect sinistre et délabré. La construction achevée mesure plus 32 cm de haut, 44 cm de large et 21 cm de profondeur.

De plus, l’ensemble est livré avec une reconstitution LEGO de la voiture de police du Chef Jim Hopper. Une figurine de Hopper est incluse, ainsi que des figurines de Onze, Mike, Lucas, Dustin, Will, Joyce Byers et un Démogorgon. Cet ensemble a été conçu pour les fans de Stranger Things âgés de 16 ans et plus.

Que pouvez-vous attendre de l’ensemble LEGO BrickHeadz Le Démogorgon & Onze — 40549

Lego Boîte du LEGO Brickheadz Stranger Things Le Démogorgon et Onze

Composé de 192 pièces, l’ensemble LEGO Le Démogorgon & Onze (40549) est un set LEGO BrickHeadz incontournable pour les fans de Stranger Things âgés de 16 ans et plus. Bien qu’il ne faille pas longtemps pour construire chacune des figurines d’environ 9 cm de haut, elles auront fière allure une fois exposées, surtout à côté de vos autres ensembles LEGO BrickHeadz.

De plus, les figurines construites en briques présentent plusieurs détails authentiques. Cela inclut une reconstitution précise de la tenue de Onze, tandis que le Démogorgon dispose d’une tête de fleur ouvrante.

Chaque ensemble LEGO Stranger Things garantit de donner le sourire aux admirateurs de la série, en offrant une plongée nostalgique dans les aventures des saisons passées. Avec la sortie de la cinquième saison en vue, espérons que LEGO élargira sa collection avec encore plus de sets inspirés de Stranger Things.