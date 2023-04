LoL : Ce glitch insensé permet à Tahm Kench de se téléporter à travers la map

Un incroyable nouvel exploit dans le MOBA League of Legends permet aux joueurs de Tahm Kench de se téléporter à l’autre bout de la carte.

Un nouveau patch pour League of Legends signifie de nouveaux bugs dévastateurs qui risquent de détruire l’équilibre du jeu. Le patch le plus récent a introduit plusieurs nouveaux bugs dans le MOBA, incluant des glitch de vente d’objets et ultimes pouvant être lancés plusieurs fois de suite.

L’exploit le plus fou de ce patch concerne le Roi de la Rivière Tahm Kench lui-même. Ce support particulièrement résistant a connu un changement massif il y a plusieurs mois, faisant de sa capacité signature Dévoration son sort ultime. Cela signifie que son ancien ultime Plongée Abyssale a quant est devenu une capacité de base lui permettant – avec un cooldown raisonnable – de se téléporter à bonne distance.

Les joueurs de LoL découvrent un exploit de téléportation globale absurde sur Tahm Kench

Le dernier patch semble avoir brisé la Plongée abyssale de Tahm Kench, car les joueurs peuvent désormais se téléporter pratiquement partout sur la carte, rendant l’aptitude complètement déséquilibrée.

Le YouTuber de League of Legends et chasseur de bugs Vandiril a réussi à montrer l’exploit, mettant en avant la capacité du champion à aller pratiquement où bon lui semble.

Dans la vidéo, Tahm Kench est capable de se téléporter n’importe où sur la carte tant que c’est près d’un bord, cela inclut les alcôves de la bot lane et de la top lane, ainsi que la fontaine ennemie pour une raison quelconque.

Cela signifie que le potentiel de déplacement de Tahm Kench est actuellement le meilleur du jeu, car le champion peut apparaître où il le souhaite, quand il le souhaite en un clin d’œil… et avec seulement une dizaine de secondes de cooldown. Cela le rend considérablement plus puissant que dans les précédents patchs, en particulier lorsqu’il Dévore un allié et l’emmène avec lui.

Il ne fait aucun doute que Riot Games va s’empresser de trouver une solution à ce bug, mais en attendant, ne soyez pas trop surpris de voir Tahm Kench et un camarade apparaître un peu n’importe où sur la carte.