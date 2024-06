Le dernier patch de Helldivers 2 a corrigé un glitch mais a surtout cassé le jeu

Le patch du 18 juin pour Helldivers 2 a corrigé un problème avec le FAF-14 Spear, mais a également introduit un glitch provoquant des crashs chez les utilisateurs de ce stratagème.

Le FAF-14 Spear est un stratagème que les joueurs peuvent débloquer seulement après avoir atteint le niveau 20 dans la suite de Helldivers.

Malgré son long temps de recharge et le risque élevé associé à son utilisation contre les Automatons, la communauté l’a longtemps apprécié comme une arme de lancement favorite.

Cependant, un bug empêchait le verrouillage des cibles, et ce problème a persisté pendant des mois avant d’être corrigé avec la mise à jour 1.000.400, sortie le 18 juin.

ARROWHEAD GAME STUDIOS

L’enthousiasme autour de la correction des problèmes de visée du Spear n’a pas duré longtemps. Quelques jours après le déploiement du patch, les joueurs ont commencé à signaler des erreurs de plantage apparemment causées par l’équipement du stratagème en question.

Plusieurs joueurs de Helldivers 2 sur PC ont écrit dans un thread Reddit que le Spear avait soudainement commencé à provoquer des “crashs vers le bureau”. D’autres ont affirmé avoir utilisé le stratagème plusieurs fois sans rencontrer de problèmes majeurs.

Quoi qu’il en soit, les développeurs d’Arrowhead sont bien conscients des plantages et travaillent sur une solution.

Cela a été confirmé par un autre post sur Reddit présentant une capture d’écran de Discord, où le Community Manager Thomas Petersson, alias Twinbeard, a confirmé : “Oui, il y a des crashs liés au Spear en ce moment. Nous y travaillons !”

Inutile de dire que cela a exacerbé les frustrations de la communauté, d’autant plus que l’attente prolongée entre les sorties de patchs était censée garantir des mises à jour plus significatives.

Un commentaire dans le thread demande : “N’ont-ils pas pris un mois et un peu plus pour faire le patch majeur le plus récent, et nous avons essentiellement eu une qualité similaire aux patchs hebdomadaires… ?”

Une autre personne s’est demandée : “Sérieusement, combien de temps encore ? Sommes-nous en phase de test Alpha gratuitement ou quoi ?”

Arrowhead n’a pas précisé quand les joueurs peuvent s’attendre à ce que le dernier problème du Spear soit résolu.