Calendrier des Patchs LoL en 2023 : Toutes les MAJ et changements de la saison 13

La saison 13 de League of Legends est maintenant en cours et a apporté tout un tas de nouveaux champions, de reworks, de nerfs et de buffs de champions, et plus encore. Et si vous souhaitez connaître les dates et les patchs note pour chaque mise à jour de cette saison, vous êtes alors au bon endroit.

La 13e saison de League of Legends a commencé et a apporté avec elle, tout un tas de changements pour les objets et les champions de la Faille de l’invocateur.

Et Riot va continuer de mettre constamment à jour League of Legends, que ce soit avec de nouveaux champions ou des reworks, de tout nouveaux objets, ou même des buffs et des nerfs généraux afin de maintenir la méta en mouvement.

Cette année encore, Riot prévoit de mettre à jour LoL à jour toutes les deux semaines, avec 24 correctifs majeurs prévus pour la saison 13. Ces patchs seront probablement diffusés plus tôt sur le PBE, ce qui nous permettra d’avoir des informations sur les changements à venir.

Riot Games Le PBE est constamment mis à jour avec de nouveaux skins et des mises à jour.

Dates des patchs de la saison 13 de League of Legends

Voici toutes les dates des patchs de la saison 13 de League of Legends à travers 2023 :

13.1 – Mercredi 11 janvier 2023

13.2 – Mercredi 25 janvier 2023

13.3 – Mercredi 8 février 2023

13.4 – Jeudi 23 février 2023

13.5 – Mercredi 8 mars 2023

13.6 – Mercredi 22 mars 2023

13.7 – Mercredi 5 avril 2023

13.8 – Mercredi 19 avril 2023

13.9 – Mercredi 3 mai 2023

13.10 – Mercredi 17 mai 2023

13.11 – Jeudi 1er juin 2023

13.12 – Mercredi 14 juin 2023

13.13 – Mercredi 28 juin 2023

13.14 – Mercredi 19 juillet 2023

13.15 – Mercredi 2 août 2023

13.16 – Mercredi 16 août 2023

13.17 – Mercredi 30 août 2023

13.18 – Mercredi 13 septembre 2023

13.19 – Mercredi 27 septembre 2023

13.20 – Mercredi 11 octobre 2023

13.21 – Mercredi 25 octobre 2023

13.22 – Mercredi 8 novembre 2023

13.23 Mardi 21 novembre 2023

13.24 Mercredi 6 décembre 2023

N’oubliez pas que toutes ces dates de mise à jour ne sont pas nécessairement gravées dans le marbre et que des mises à jour pourraient être retardées, comme ce fut le cas pour la mise à jour 13.1B/13.2 lors des récentes cyberattaques reçues par Riot Games.

Quand les patchs de League of Legends sont-ils mis en ligne ?

Il n’y a pas d’horaire fixe pour la mise en ligne des patchs sur les serveurs de League of Legends, mais en général, Riot a tendance à interrompre les serveurs pour maintenance à un moment similaire tous les quinze jours.

La maintenance des serveurs EUW commence généralement à 5 heures du matin. Le temps d’arrêt est généralement d’environ 3 heures, après quoi les joueurs peuvent télécharger le patch et retourner directement dans la Faille de l’invocateur.