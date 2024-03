TopSpin 2K25 : Date de sortie, gameplay, trailers…

Après plus d’une décennie, la célèbre franchise de jeux de tennis TopSpin est de retour ! Voici alors tout ce que nous savons sur TopSpin 2K25.

Dans le monde des jeux vidéo axés sur le sport, le tennis a étonnamment été absent des consoles et des PC durant la dernière décennie. Alors que les années 2000 étaient remplies de jeux tels que Grand Slam Tennis, Virtua Tennis et TopSpin, ces franchises de longue date ont depuis perdu de leur importance dans l’industrie du jeu vidéo.

Cependant, à l’occasion de la première semaine du tournoi de l’Open d’Australie 2024, le développeur de jeux 2K a révélé qu’ils allaient enfin faire revenir la franchise TopSpin pour un nouveau jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors pour tous les fans qui sont impatients de replonger dans un jeu de tennis, voici tout ce que vous devez savoir sur TopSpin 2K25.

Sommaire

Fans de tennis, vous avez de la chance puisque le nouveau Topspin 2K25 sortira le 26 avril 2024.

Les précommandes pour le jeu sont actuellement disponibles, le jeu devant sortir sur Xbox, PlayStation et PC.

Gameplay et caractéristiques de TopSpin 2K25

Comme on peut s’y attendre pour un jeu de tennis, TopSpin 2K25 comprend une variété de lieux réels, de stars du tennis et bien plus encore. Ce nouveau jeu permettra aux joueurs d’embarquer pour un voyage épique dans le mode Grand Chelem.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les joueurs pourront créer leur propre champion de tennis, s’entraîner avec la légende américaine John McEnroe et faire partie du circuit de tennis.

Les séquences de gameplay comprennent des coups fracassants, des matchs en cours de jeu et bien plus encore.

Trailer de TopSpin 2K25

Pendant l’Open d’Australie 2024, la bande-annonce officielle de lancement de TopSpin 2K25 a été révélée. Ce trailer complet offre un bref aperçu de ce que les joueurs peuvent attendre.

“Les mondes du tennis et de 2K se sont heurtés”, déclare 2K. “TopSpin 2K25 est le prochain jeu de sport incontournable de 2K qui plonge totalement les fans dans le monde du tennis. Dévoilé en conjonction avec le premier Grand Chelem de l’Open d’Australie 2024, TopSpin 2K25 est maintenant disponible pour un premier aperçu.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les images de gameplay incluent des raquettes fracassées, des matchs en action et plus encore.

Quand est sorti le dernier jeu TopSpin ?

Les fans de jeux vidéo savent que la franchise TopSpin était un pilier de l’époque PlayStation 2. Cependant, ceux qui sont nouveaux dans le monde du gaming peuvent ne pas connaître cette franchise classique de jeux de tennis.

Le tout premier jeu TopSpin est sorti en 2003 et était disponible sur Xbox, PlayStation 2 et PC. Cependant, le dernier jeu TopSpin sortie remonte à 2011, marquant un énorme intervalle de 13 ans entre le dernier jeu et ce prochain volet.