TopSpin 2K25 dispose-t-il d’un mode carrière ?

TopSpin 2K25 marque le retour de la franchise de jeux vidéo de tennis bien-aimée, mais ce nouvel opus inclura-t-il un mode carrière ? Voici tout ce que nous savons.

TopSpin 2K25 est prévu pour sortir en avril 2024. Ce jeu vidéo axé sur le tennis marque le retour de la franchise TopSpin après une pause de dix ans.

Malgré cette longue absence, TopSpin 2K25 se profile comme un opus majeur pour la franchise ainsi que pour le genre sportif dans son ensemble. Avec une liste de joueurs incluant des célébrités telles que Roger Federer et Serena Williams, les fans de tennis pourront prendre le contrôle de leurs joueurs de tennis préférés et pourront s’affronter entre eux et contre l’IA.

Si utiliser ces stars est toujours un plaisir, créer votre propre star du tennis et concourir contre de vrais joueurs pour remporter des tournois a toujours été un pilier de l’expérience TopSpin.

Alors si vous vous demandez si TopSpin 2K25 inclura un mode carrière, voici tout ce que vous devez savoir.

Détails du mode carrière de TopSpin 2K25

TopSpin 2K25 inclura un mode Ma Carrière. Un mode qui permet aux joueurs de créer leur propre joueur de tennis dans la fonction de création de personnage et de l’essayer sur le circuit de tennis.

Le mode Ma Carrière de TopSpin 2K25 fera commencer les joueurs en bas de l’échelle du circuit professionnel. Votre objectif sera alors d’améliorer vos compétences, statistiques, et plus encore pour atteindre le classement tant espéré du numéro 1 et remporter les 4 tournois du Grand Chelem : Wimbledon, l’Open d’Australie, l’US Open et Roland Garros.

Les fans qui ont déjà joué à d’autres franchises de jeux de sport de 2K comme NBA 2K seront donc familiers avec le type de mode carrière que TopSpin 2K25 disposera.