Codes TopSpin 2K25 (mai 2024)

Les codes de TopSpin 2K25 offrent aux joueurs des récompenses gratuites pour personnaliser leur MyPlayer ou améliorer leurs attributs. Découvrez tous les codes actifs de TopSpin 2K25 en mai 2024.

La saison 1 de TopSpin 2K25 bat son plein et 2K Games a libéré de nombreuses récompenses gratuites et premium à réclamer via le Centre Court Pass. Ces récompenses vont des boosters de XP et de VC aux accessoires et vêtements pour personnaliser votre MyPlayer.

2K Games a également introduit des codes dans TopSpin 2K25, alors voici tout ce que vous devez savoir à leur sujet.

Sommaire

Codes actifs de TopSpin 2K25

À l’heure actuelle, il n’y a qu’un seul code disponible à échanger dans TopSpin 2K25. Nous vous recommandons d’utiliser les codes rapidement, car ils expirent généralement en quelques jours.

Code Récompense MAKEARACKET 450 VC

Comment utiliser un code dans TopSpin 2K25 ?

Pour utiliser un code dans TopSpin 2K25, vous devez suivre ces étapes :

Dans le menu principal de TopSpin 2K25, sélectionnez “Boutique Pro” Choisissez “Échanger un code” au bas de l’écran Entrez le code actif Et voilà ! Le contenu du code sera automatiquement ajouté à votre inventaire.

À quoi servent les codes dans TopSpin 2K25 ?

Les codes de TopSpin 2K25 sont des codes à durée limitée qui permettent à tous les joueurs d’obtenir des récompenses gratuites pour votre MyPlayer dans les modes MyCareer et Circuit international. Parmi les récompenses, les joueurs peuvent récupérer des accessoires, des boosters, du VC (monnaie virtuelle) et plus encore.

Comme il s’agit d’offres à durée limitée, nous vous recommandons de les utiliser aussi rapidement que possible, car les codes de TopSpin 2K25 expirent généralement dans la semaine.

Tous les codes expirés de TopSpin 2K25

Voici tous les codes expirés de TopSpin 2K25 :

RALLYON – 450 VC

– 450 VC WILSONBOOSTS – Sac rouge Wilson, x5 Boost XP 100%, et 1 000 VC

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur les codes de TopSpin 2K25. Nous mettrons à jour cet article dès que 2K Games annoncera de nouveaux codes dans le jeu.