The Day Before incendié par les joueurs : entre “arnaque” et “vol d’assets”

Après ses nombreux retards et revers, le jeu vidéo The Day Before est à présent qualifié d’arnaque sur Steam, les joueurs criant au vol d’assets. Pourquoi ?

Il a été le jeu le plus ajouté à la wishlist des utilisateurs de Steam pendant un bon bout de temps, mais l’engouement autour de The Day Before semble lointain à présent. Des détails laissant les joueurs sceptiques, des délais supplémentaires, et maintenant des commentaires parlant “d’arnaque” : le jeu semble s’enfoncer toujours plus.

La date de sortie de The Day Before était un jour que beaucoup n’auraient jamais cru voir arriver, et pourtant, nous y sommes. Le jeu a finalement été lancé sur Steam, et les critiques tiennent en un mot : cinglantes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Au moment de la rédaction, seulement 21% des 19 000 critiques sur la plateforme sont positives, beaucoup d’entre elles faisant état d’une demande de remboursement presque immédiatement après un test. Le jeu est présenté comme bien en deçà de ce que les développeurs avaient initialement promis. Comme le titre une critique : “Le jour où j’ai été arnaqué.”

Mais l’affaire est loin de s’arrêter à une simple déception des joueurs. En effet, grâce au détective EpicStory1989 sur Reddit, un certain nombre de nouveaux détails ont émergé. Cet utilisateur assidu a compilé des dizaines d’assets (ressources du jeu, généralement graphiques, audio-visuel ou textuel), qu’il prétend avoir été directement copiés du market d’Unreal Engine et intégrés dans le jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

The Day Before dénoncé par les joueurs comme étant une “arnaque” et volant des assets

Lorsque The Day Before a été initialement lancé, les joueurs nourrissaient déjà des soupçons sur le jeu. Les discussions autour du produit après sa sortie ont amené les joueurs à prétendre que certaines sections semblaient être des assets directement copiés du marché.

C’est quelque chose que le streamer Twitch vétéran Lirik a expliqué après avoir joué lors de l’early access, alors que les spéculations des joueurs augmentaient sur le fait que The Day Before réutilisait des assets.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Pire : de plus amples investigations ont révélé qu’il est possible que des dizaines de maps, d’écrans d’inventaire, d’éléments d’interface utilisateur, de modèles de personnages, et même la caméra à la troisième personne aient été des assets achetés directement dans la boutique et légèrement modifiés pour créer The Day Before.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien qu’il ne s’agisse, pour l’instant, que d’allégations et qu’elles n’aient pas été correctement abordées par le développeur FNTASTIC, le Redditor EpicStory1989 a compilé une liste d’assets qu’il estime être incriminés. Le post est constamment mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles allégations apparaissent. Même le subreddit du jeu a épinglé ce commentaire, les utilisateurs le voient donc en priorité en visitant la page.

L’utilisation des assets est-elle un problème ? Le cas de The Day Before

r/thedaybefore

Pour être clair, la plupart des joueurs ne voient pas de problème dans l’idée que les développeurs utilisent des assets préconçus en général. Leur emploi comme base sur laquelle travailler ou pour de petits détails environnementaux est un excellent outil pour les petits développeurs qui n’ont peut-être pas le temps de créer entièrement les leurs à chaque partie de leur jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais après les nombreux déboires de The Day Before, leur utilisation massive dans le jeu passe moins bien. Le jeu vidéo n’en est pas à son premier scandale : les joueurs avaient déjà accusé le studio de copier le trailer de GTA V. Et histoire d’enfoncer le dernier clou dans le cercueil, même les modérateurs du subreddit du jeu se sont amusés à dépeindre le personnage dont l’effigie figure sur le matériel marketing du jeu, avec du maquillage de clown.

Les développeurs n’ont pas encore répondu aux critiques des joueurs au moment de la rédaction de cet article. Le jeu vidéo est, quant à lui, toujours disponible à l’achat.

L’article continue après la publicité