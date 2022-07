Les jeux Steam bientôt jouables dans les véhicules Tesla ? Elon Musk s’exprime

Le magnat de la technologie Elon Musk entend innover une fois de plus avec sa gamme de véhicules Tesla, en annonçant l’ajout de la plateforme Steam.

Nous connaissons tous les joies du jeu portable depuis des décennies, avec des consoles emblématiques comme la Gameboy Advance et la PSP.

Mais alors que le Steam Deck et la Nintendo Switch dominent le paysage actuel, les propriétaires des véhicules Tesla cherchent des moyens créatifs de transformer leur véhicule en une machine de jeu pouvant être conduite.

Elon Musk lui-même est impatient de s’emparer d’une manette, puisque le PDG de SpaceX a récemment évoqué un partenariat avec Steam.

Depuis janvier 2021, les propriétaires Tesla utilisent leur écran de bord comme un hub de jeu portable, grâce au mode Arcade intégré aux véhicules. D’autres ont réussi à défier les limites du véhicule avec des jeux tels que PUBG.

Ayant constaté l’intérêt des propriétaires de Tesla pour les jeux, Elon Musk a répondu à une vidéo virale afin de confirmer que l’intégration de Steam est en route : “Nous faisons des progrès avec l’intégration de Steam.”

Si Musk n’a pas offert de détails supplémentaires, il a cependant ajouté que les propriétaires Tesla devraient pouvoir accéder à une première version de Steam prochainement. La démo Steam sera “probablement disponible le mois prochain” révèle t-il.

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month.

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022