Un jeu indépendant à 2 000 euros sort sur Steam et ne dure que deux heures

Un développeur indépendant du nom de ProX a récemment sorti un jeu Steam dont le prix s’élève à près de 2 000 euros, alors qu’il ne dure que quelques heures.

Comme beaucoup de joueurs le savent, le prix des jeux peut souvent s’avérer assez coûteux, avec des sorties modernes coûtant généralement 70 € sur des plateformes next-gen comme la PS5 et la Xbox Series X.

Cependant, il arrive parfois qu’un jeu coûteux se présente et fasse perdre la tête aux joueurs en raison de son prix exorbitant.

C’est notamment le cas d’un jeu indé qui vient de sortir et qui s’intitule “The Hidden and Unknown”, qui a fait son apparition sur Steam et dont le prix de vente s’élève à 1 949,09 €.

L’article continue après la publicité

Un jeu indé sur Steam se vend près de 2 000 €

Selon sa page Steam, The Hidden and Unknown est sorti le 23 janvier 2023, par le développeur ProX. La description le qualifie de “jeu basé sur une histoire, qui vise à élargir la perception de son public dans les domaines de la psychologie et de la philosophie.”

Cependant, les captures d’écran proposées sur la page Steam ne donnent pas l’impression que le jeu est un produit à gros budget, digne de son prix exorbitant, puisqu’elles montrent toutes des captures d’écran simples et statiques avec des zones de texte semblables à celles d’un roman visuel.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Au moment de la rédaction de cet article, le jeu dispose d’un total de huit critiques Steam avec un accueil mitigé. Cependant, la critique que plus de 1 500 utilisateurs ont trouvée la plus utile dit que le jeu est “écrit de façon terne, illustré de façon hideuse, et offre une vision du monde méprisable.“

L’article continue après la publicité

Prox Une capture d’écran du “gameplay” de The Hidden and Unknown.

Il est intéressant de noter que le développeur s’est exprimé sur le raisonnement qui sous-tend le prix élevé du jeu. Interrogé par TheGamer sur la décision derrière le prix de 2 000 $, ProX a déclaré que c’était son “droit” de fixer un prix aussi élevé pour le jeu.

Cependant, ProX a également concédé que de nombreux joueurs peuvent simplement acheter le jeu, vivre l’histoire rapidement, et demander un remboursement s’ils le souhaitent. “Vous pouvez terminer toute l’histoire, et ensuite vous faire rembourser le jeu afin de ne pas vous sentir floué de votre argent“.

L’article continue après la publicité

Selon la politique de remboursement de Steam, un remboursement doit être soumis dans les 14 jours suivant l’achat et le jeu ne peut être joué pendant plus de deux heures, donc ceux qui sont intéressés pour essayer The Hidden and Unknown malgré son prix demandé élevé vont devoir faire preuve de prudence.