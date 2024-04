Un streamer Twitch intègre ses viewers dans Skyrim avec un mod hilarant

Le streamer Twitch “Blurbs” a récemment fait sensation après avoir publié une vidéo d’un nouveau mod qu’il a créé, permettant à ses viewers de doubler des personnages dans Skyrim.

Un streamer Twitch a développé un nouveau mod qui permet à ses spectateurs de prêter leur voix aux personnages du jeu. Ce mod transforme complètement les lignes de dialogue, bouleversant ce qui devrait être de simples interactions.

Blurbs, qui compte plus de 70 000 abonnés sur Twitch, a partagé un clip sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) compilant certains des meilleurs moments d’un récent live testant sa création.

Par exemple, lorsqu’il s’approche d’un enfant PNJ dans Skyrim, au lieu de la transmission d’une information ou d’une simple déclaration comme il le ferait normalement, le chat de Blurbs prend le contrôle des conversations. Une réplique notable inclut un spectateur demandant à Blurbs s’il “veut de la drogue” en approchant un enfant à Riverwood. C’est aussi ridicule que ce à quoi on pourrait s’attendre de la part d’un chat Twitch.

Lorsque Dexerto a contacté Blurbs, le streamer a révélé que c’était la première fois qu’il créait un mod de cette nature et que cela faisait “un peu plus d’un mois” qu’il y travaillait.

“C’est ma première tentative de modding d’un jeu vidéo, donc il y avait une certaine courbe d’apprentissage.“

Cependant, Blurbs a ajouté que son expérience en tant que développeur de logiciels l’a aidé à passer à la création de contenu à temps plein et lui a permis d’expérimenter différents types de mods dans les jeux vidéo.

“Je suis un ancien développeur de logiciels devenu créateur à temps plein et tout mon contenu tourne autour de créations amusantes comme celle-ci. Dernièrement, j’ai vraiment aimé intégrer Unity dans les streams Twitch, mais après avoir regardé des créateurs comme DougDoug et Criken, je me suis rendu compte que je n’avais jamais essayé de modder des jeux. À l’origine, je prévoyais juste de superposer un système TTS classique sur le gameplay, mais je voulais voir si je pouvais l’intégrer directement dans la bouche des PNJ.“

Interrogé sur ses projets d’intégrer ce mod vocal particulier à d’autres jeux, Blurbs a admis que ses spectateurs lui ont demandé de transférer le mod à un autre titre emblématique de Bethesda. Un jeu qui attire beaucoup l’attention dernièrement.

“Beaucoup de mes spectateurs m’ont demandé d’utiliser ce mod avec Fallout, étant donné la popularité de la récente série télévisée. Cela devrait être possible et je prévois de m’y attaquer une fois que je me serai amusé avec Skyrim !“

Pour ceux qui voudraient découvrir comment Blurbs a créé ce mod, il a révélé à Dexerto qu’il travaillait sur une vidéo explicative qui sera disponible sur sa chaîne YouTube dans les prochaines semaines.

