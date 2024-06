Comment obtenir le badge Twitch Casque du Loup Enragé d’Elden Ring

Les utilisateurs de Twitch peuvent débloquer un nouveau badge et une émote sur le thème d’Elden Ring Shadow of the Erdtree pour une durée limitée. Voici comment faire.

Le développeur FromSoftware a lancé le DLC tant attendu d’Elden Ring, Shadow of the Erdtree, le vendredi 21 juin, avec un accueil critique très favorable.

L’expansion a déjà battu des records, dépassant The Witcher 3 : Blood and Wine pour devenir le DLC le mieux noté de tous les temps.

Pour célébrer ce lancement extrêmement réussi, Twitch a publié un nouveau badge et une émote que les fans de FromSoftware et d’Elden Ring. Ceux qui sont intéressés devront cependant agir rapidement.

Dès maintenant et jusqu’au mardi 25 juin, les utilisateurs de Twitch peuvent débloquer le tout nouveau badge Casque du Loup Enragé en regardant n’importe quel stream d’Elden Ring pendant au moins cinq minutes.

Comme son nom l’indique, le badge s’inspire du casque du Loup Enragé porté par Vargram le Loup Enragé. Il présente même la peau de loup qui orne le célèbre casque.

En plus du badge, les utilisateurs de Twitch peuvent accéder librement à une nouvelle émote globale inspirée par Elden Ring : Shadow of the Erdtree. L’émote sera disponible pour tous du vendredi 21 juin au vendredi 19 juillet.

Selon le compte officiel de Twitch sur Twitter/X, ceux qui veulent utiliser cette émote dans le chat doivent simplement « taper le regex SpiritEel ».

Obtenir ces objets spécifiques à Twitch demande beaucoup moins de travail aux fans que de plonger dans Shadow of the Erdtree.

Ne manquez pas l’occasion de montrer votre amour pour Elden Ring avec ces récompenses exclusives sur Twitch. Plongez dès maintenant dans le DLC Shadow of the Erdtree pour découvrir tous les secrets et boss du Royaume des Ombres.