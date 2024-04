Les meilleurs mods de Content Warning

Content Warning se dote déjà de mods passionnants qui viennent améliorer votre expérience de jeu. Voici donc certains des meilleurs mods que vous pouvez télécharger dès maintenant.

Content Warning fait fureur sur Steam, ce nouveau jeu ayant déjà rassemblé plus de 6 millions de joueurs et le compteur ne cesse de grimper. Cette nouvelle expérience d’horreur multijoueur encourage les joueurs à faire équipe, à traquer des monstres tout en filmant cela.

Le but du jeu est de créer le contenu le plus captivant possible et d’obtenir le maximum de vues possible lors de la publication des séquences sur la plateforme intégrée au jeu, SpookTube.

Si le jeu de base est déjà suffisamment amusant, les joueurs PC ont déjà commencé à modifier Content Warning via des mods.

Alors sans plus tarder, voici certains des meilleurs mods de Content Warning disponibles ainsi qu’une explication de ce que chacun apporte au jeu.

Augmentation du nombre maximum de joueurs

Bien que vous puissiez jouer à Content Warning en solo, jouer avec des amis est la meilleure façon de vivre ce nouveau jeu. Actuellement, Content Warning peut se jouer jusqu’à quatre joueurs.

Cependant, un nouveau mod permet aux joueurs d’augmenter la taille maximale du lobby tout en autorisant des arrivées tardives de joueurs en cours de partie. Créé par MaxIsUnavailable, ce nouveau mod peut véritablement changer la donne.

Amélioration de la personnalisation et de la variété des visages

Outre l’augmentation de la taille du lobby de Content Warning, un autre mod majeur concerne la personnalisation des personnages. Plus précisément, ce nouveau mod augmente les options que les joueurs ont pour modifier la conception de leur visage.

Pour accéder à cette amélioration, téléchargez simplement le mod MoreCustomization créé par Diabolical Studios.

Augmentation de la durée et de la qualité de la caméra pour un meilleur contenu SpookTube

LANDFALL Content Warning est un nouveau jeu d’horreur multijoueur

L’un des gadgets les plus importants dans Content Warning est la caméra. Après tout, comment les joueurs sont-ils censés capturer le meilleur contenu possible à publier sur leur chaîne SpookTube sans une caméra solide et fiable à leur disposition ?

Entrez dans le mod Flashcard. Créé par Ioaforc, ce nouveau mode augmente la capacité standard de capture de 90 minutes à 120 minutes. Offrant aux joueurs la meilleure chance de capturer chaque frayeur et moment dramatique à publier sur leur chaîne SpookTube.

Augmentation du volume des communications en jeu

Étant donné que Content Warning est une expérience d’horreur multijoueur, il va sans dire que la communication entre coéquipiers est vitale pour le succès de la partie et peut contribuer grandement à capturer le contenu parfait.

C’est donc à ce moment-là que VolumeBooster intervient, un mod créé par RamuneNeptune qui augmente grandement l’audio de base de Content Warning.

Effet Ragdoll pour un peu plus de fun

Dans les jeux vidéo, l’effet Ragdoll est souvent un pilier du genre horreur. Lorsqu’il est utilisé dans un jeu, le personnage ou PNJ affecté devient complètement flasque et s’agite au sol. Des jeux comme Dying Light utilisent cette fonctionnalité Ragdoll.

Pour transformer vos personnages en Ragdolls dans Content Warning, téléchargez simplement le mod MakeMeRagdoll créé par RamuneNeptune.