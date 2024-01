Les joueurs de MW3 enragent de la répartition “prédéterminée” des joueurs en partie

Depuis un moment maintenant, les joueurs de Modern Warfare 3 sont à bout avec le système de matchmaking du jeu, estimant qu’il prédétermine les parties pour les faire perdre.

Depuis son lancement il y a quelques mois, MW3 est criblé de plaintes de la part des joueurs concernant son système de matchmaking.

Si le problème du SBMM (matchmaking basé sur les compétences) fait débat depuis maintenant plusieurs années, les joueurs expriment aujourd’hui leur ras-le-bol sur le système de répartition des joueurs dans les parties qui est à leur désavantage.

Les joueurs de MW3 sont frustrés des parties “prédéterminées”

Depuis toujours, les frustrations collectives des joueurs Call of Duty se font entendre sur le subreddit du jeu, et récemment, un joueur a publié un post intitulé : “J’en ai vraiment marre des parties prédéterminées pour me faire perdre. Dans quel monde cela a-t-il un sens ?“

Dans le post, ce joueur partage une capture d’écran d’un lobby montrant clairement une disparité des niveaux entre les deux équipes. Si l’utilisateur Reddit en question est au niveau 215, son équipe est cependant composée principalement de joueurs en dessous du niveau 15 tandis que l’équipe adverse est remplie de joueurs à trois chiffres, ce qui signifie qu’ils ont plus d’expérience et, théoriquement, un meilleur niveau global également.

Les commentaires sur ce post ne sont pas très positifs concernant le matchmaking non plus, avec un utilisateur déclarant : “Le matchmaking dans ce jeu… est complètement hors de contrôle et tue activement tout le plaisir que je retire.“

Un autre joueur pense que le jeu agit constamment contre les joueurs pour les faire perdre : “Il n’y a plus de jeu organique, tout est prédéterminé.“

De nombreux autres joueurs suggèrent que la meilleure façon de combattre cela est de quitter la partie avant qu’elle ne commence pour essayer d’échapper au système.

“Si le SBMM veut que je reste engagé, il devra alors faire mieux à la prochaine partie“.

Le débat sur le matchmaking ne risque pas de s’apaiser de sitôt surtout si les développeurs de MW3 ne bougent pas le petit doigt à ce sujet.

