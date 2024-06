Combien de temps faut-il pour finir Chained Together ? Speedrun les plus rapides

Vous pouvez terminer Chained Together en atteignant le Sommet et en échappant finalement à l’enfer. Le jeu vous permet de le faire en solo ou avec un groupe d’amis, et cette dernière option est certainement plus difficile, mais aussi plus divertissante.

Si vous voulez savoir la durée de ce titre coopératif viral, découvrez combien de temps il vous faut pour finir Chained Together et certains des records de speedrun les plus impressionants enregistrés jusqu’à présent.

Combien de temps dure Chained Together ?

ANEGAR GAMES Chained Together prend en charge la coop locale.

Jusqu’à présent, les streamers ont rapporté des temps de complétion allant de 3 à 8 heures. La durée de Chained Together dépend largement de votre capacité, à vous et à votre équipe, à vous coordonner et à grimper sur les surfaces inhabituelles de l’enfer. Bien sûr, le niveau de difficulté ainsi que le réglage pour garder les chaînes Ouvertes ou Verrouillées jouent également un rôle majeur dans la détermination de ces chiffres.

Ainsi, avec une équipe bien coordonnée, vous pouvez viser à terminer Chained Together en 3 à 5 heures. Atteindre le Sommet en mode Lava sera naturellement plus rapide car vous devrez toujours être au-dessus de la lave, mais ce mode ne permet aucune erreur.

Hauteur du Sommet dans Chained Together

Vous pouvez accéder au Sommet, qui est le point final de Chained Together, à plus de 3600m. La hauteur à laquelle se trouve votre personnage en enfer est affichée dans le coin supérieur gauche de l’écran, alors assurez-vous de suivre votre progression en suivant ce paramètre de près.

Temps de speedrun les plus rapides

Sans Ailes

L’utilisateur Ynkzz détient le record du temps le plus rapide pour terminer Chained Together avec 58 minutes et 30 secondes, selon les données enregistrées sur Speedrun.com. Ils ont diffusé l’intégralité du run sur Twitch et ont pu réaliser ce temps record en jouant en Solo.

Voici une liste des cinq temps de speedrun les plus rapides pour Chained Together jusqu’à présent :

JOUEUR TEMPS RECORD MODE Ynkzzz 58 minutes et 30 secondes Solo Suitchi 7 58 minutes et 37 secondes Solo zachderize 59 minutes et 28 secondes Solo Zerek_ 59 minutes et 54 secondes Solo Knon_TTV 1 heure et 9 secondes Solo

Dans la catégorie Sans Ailes, votre score est soumis au classement en jeu et cette catégorie est actuellement beaucoup plus populaire dans la communauté. Il y a dix ailes cachées autour des surfaces que vous escaladez et elles peuvent être activées dans le lobby avant de lancer une course.

Ailes

L’utilisateur KarmalsBack a terminé Chained Together en 20 minutes 14 secondes, ce qui est le temps le plus rapide en mode Ailes. Avec les Ailes activées, vous pouvez planer pour couvrir rapidement des distances, ce qui explique pourquoi votre score n’est pas soumis au classement.

D’autres joueurs avec des scores élevés incluent :

JOUEUR TEMPS RECORD MODE KarmalsBack 20 minutes et 14 secondes Solo et Chaîne Ouverte DeadZach44 22 minutes et 1 seconde Solo Kronick 23 minutes et 13 secondes Solo

