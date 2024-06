Chained Together dispose-t-il d’une coop locale ?

Chained Together est un tout nouveau jeu de plateforme coopératif, mais inclut-il un mode de jeu local ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Chained Together a été lancé sur Steam le 19 juin 2024. Ce nouveau jeu de plateforme en 3D coopératif qui fait déjà sensation parmi la communauté des joueurs et dans le monde du streaming.

Le concept de Chained Together est simple. Les joueurs commencent dans les profondeurs de l’enfer et doivent grimper à la surface le plus rapidement possible. Cependant, le jeu propose une énorme particularité : tous les joueurs sont étroitement enchaînés les uns aux autres, ce qui signifie que la communication et le travail d’équipe sont essentiels pour réussir chaque parcours.

Peu importe les compétences individuelles d’un joueur, un coéquipier à la traîne peut complètement ruiner la partie, et un saut mal synchronisé ou mal calculé est tout aussi impitoyable.

Bien que le jeu puisse être joué en solo, les développeurs d’Anegar Games ont conçu ce titre en mettant l’accent sur la coopération et le travail d’équipe.

Chained Together se joue en ligne, mais beaucoup d’entre vous se demandent peut-être si le jeu prend également en charge la coop locale.

Pouvez-vous jouer en coop locale dans Chained Together ?

Oui, Chained Together peut être joué en mode local, avec une coop locale pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes en même temps.

Cela signifie que, tant que vous disposez de plusieurs périphériques d’entrée, vous pouvez effectivement jouer avec plusieurs personnages depuis un seul écran.

Si vous ne parvenez pas à recruter une équipe complète de quatre joueurs pour jouer à Chained Together, ne vous inquiétez pas, car le jeu s’adapte pour refléter le nombre de joueurs dans chaque lobby.