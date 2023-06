Quel est le nouveau jeu du moment sur Twitch, Only Up ?

Véritable phénomène du moment, Only Up est un jeu extrêmement exigeant qui risque de provoquer quelques cris de colère chez certains, mais qui est également tellement addictif en raison de l’incroyable challenge qu’il propose.

Développé et édité par SCKR Games, Only Up a rapidement fait sensation à travers les joueurs du monde entier.

Disponible depuis le 24 mai 2023, ce jeu propose une incroyable aventure qui va vous emmener à des hauteurs vertigineuses. Votre objectif est aussi simple à comprendre que difficile à accomplir, monter le plus haut possible en parcourant un chemin semé d’embûches et de défis en tout genre.

Only Up a immédiatement conquis le coeur de milliers de joueurs et streamers qui se lancent chaque jour dans la quête de terminer le parcours du jeu le plus rapidement possible.

SCKR Games Only Up est un jeu de type Parkour.

Comment jouer à Only Up ? Sur quelle plateforme ce jeu est-il disponible ?

Si vous souhaitez vous procurer Only Up, sachez que ce jeu est actuellement disponible exclusivement sur PC, sur la plateforme Steam et coûte 9,75€.

Pour le moment, il n’y a aucune information sur la possible sortie du jeu sur d’autres plateformes.

Les streamers à la conquête d’Only Up

Vous l’avez certainement remarqué, mais de nombreux streamers se sont déjà lancé dans la quête de terminer le parcours proposé par Only Up le plus rapidement possible.

Gotaga, Kameto, JLTomy, Locklear et bien d’autres encore ont déjà tenté l’expérience (avec plus ou moins de réussite) et de nombreux clips mémorables ont déjà émergé sur les réseaux sociaux.

Alors si vous aussi vous souhaitez tenter de réussir cet incroyable parcours d’obstacles, vous savez alors ce qu’il vous reste à faire.