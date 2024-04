Première impression sur Hades 2 : l’un des meilleurs Roguelikes du monde… en mieux

Nous avons pu poser les yeux et les mains sur le test technique de Hades 2 par Supergiant Games. Voici notre première impression sur le jeu qui s’annonce déjà comme un mastodonte du roguelike (ou plutôt roguelite pour les puristes).

De Bastion à Transistor, de Pyre à Hades, Supergiant n’a jamais sorti de jeu décevant. Le studio indépendant californien s’est renforcé au fil des années, tout en innovant avec de nouveaux genres audacieux et en relevant des défis uniques à chaque nouvelle sortie.

Lorsque Hades est sorti en intégralité en 2020, le premier roguelike de l’équipe a propulsé Supergiant dans la stratosphère. Si le studio était déjà acclamé par une niche d’amateurs de pépites indé, l’épopée de Zagreus a largement fait écho dans la sphère mainstream. Le gameplay nerveux de Hades, sa musique enchanteresse et sa narration prenante ont été répandus à travers plus d’un million d’exemplaires vendus en une poignée de semaines seulement.

Si beaucoup pensaient que Supergiant Games allait une fois encore changer complètement de direction, les développeurs ont décidé de rester sur leur lancée cette fois-ci, en annonçant leur toute première suite avec Hades 2. Et bien que les détails aient été rares depuis sa révélation en 2022, l’accès anticipé arrive à grands pas.

Chez Dexerto, nous avons pu plonger dans Hades 2 un peu avant l’heure grâce à un test technique disponible pour une petite portion de la communauté, n’offrant malheureusement accès qu’à un fragment de ce que sera réellement le jeu. Mais parfois, un fragment suffit pour entrevoir ce qui pourrait être un grand jeu.

Note : Nous ne spoilons pas l’histoire de Hades 2 dans cet article. Néanmoins, le test technique dévoile des portions de scénario et des environnements qui seront probablement jouables dans l’early access. Si vous souhaitez éviter toute image du jeu ou élément de contexte, ce premier aperçu pourrait déjà être de trop.

Un nouveau cycle recommence

Dès le départ, il est important de souligner que Hades 2 est toujours Hades à tout point de vue. De son incontournable système d’amélioration (les Bénédictions) à son charmant casting de divinités et créatures des enfers, vous vous sentirez comme chez vous en quelques instants.

En entrant dans les chaussures de la nouvelle protagoniste Melinoë, la Princesse des Enfers, vous vous lancez à nouveau dans une quête de sang, tout comme vous l’aviez fait en tant que Zagreus dans l’original. Cette fois, cependant, vos motivations sont assez différentes, mais nous n’entrerons pas dans les détails ici.

Sachez juste que l’on retrouve dans Hades 2 la structure du premier jeu. On y progresse de salle en salle, nettoyant étage après étage, dans la poursuite d’un boss final.

Supergiant Games Vous croiserez certains visages familiers, et beaucoup de nouveaux, lors de vos voyages.

Le gameplay nerveux, la vue isométrique et la progression par salle sont toujours de la partie. Pourquoi réparer ce qui n’est pas cassé ? Surtout que le système original de Hades a été un véritable succès, saupoudré d’une délicate couche roguelike donnant à chaque run une saveur unique. La recette reste globalement la même dans Hades 2, qui fait tout de même l’effort d’ajouter de nouvelles variables au mélange.

Un éventail de nouvelles Bénédictions à combiner, des cartes de tarot à déverrouiller, plusieurs armes à acquérir et à maîtriser, de nouvelles monnaies pour débloquer d’autres surprises cachées, un tout nouveau hub à améliorer et à décorer… il y a beaucoup à découvrir juste dans les premières heures. Si ceci est simplement ce qu’un test technique a à offrir, alors nous sommes en route pour une sacrée aventure avec la version finale.

Un changement notable par rapport à l’original réside dans les outils uniques que vous pouvez emporter lors d’une run. Débloquez par exemple la pioche, et vous pourrez vous attaquer aux caillasses sur la route pour amasser de précieuses ressources. Cela ajoute une nouvelle couche à la boucle de jeu déjà complexe, où chaque run est précédée d’une évaluation attentive de votre arsenal.

Une fois dans la mêlée, le bon vieux combat de Hades revient sur le devant de la scène. Lors des premières sorties, la difficulté est extrême, tout comme dans l’original. Avec une santé limitée, vous devez apprendre les patterns d’attaque des ennemis, vous concentrer sur vos déplacements et sur le contrôle de la distance.

Supergiant Games Un nouveau système d’inventaire permet de conserver toutes vos ressources et monnaies

Alors que vous progressez à travers l’unique étage disponible dans le test technique, l’aventure se conclut avec un combat de boss épique. Un boss qui ne manque pas de punir les joueurs un peu trop imprudents avec un petit sort de métamorphose humiliant.

Le storytelling dans un roguelike : Hades 2 réitère l’exploit

Au-delà du gameplay délicieux de Hades, l’aspect le plus impressionnant était probablement sa méthode unique de narration. Plutôt que de vous assommer avec des cinématiques après chaque run ou de vous submerger d’exposition à chaque rencontre avec un personnage, vous deviez gagner chaque bribe d’histoire à la sueur de votre front.

Chaque course à travers les enfers, réussie ou non, faisait avancer l’histoire de manière fascinante. Peut-être en appreniez vous davantage sur un personnage clé, peut-être dévoiliez-vous un peu du background de votre protagoniste, ou peut-être même étiez-vous confronté à une révélation choquante, vous incitant à relancer une dernière run – qui n’était jamais la dernière – avant de laisser Zagreus se reposer pour la nuit.

Le storytelling était brillant dans Hades en 2020, et il semble l’être tout autant dans Hades 2. Même dans un simple test technique qui n’offre qu’une once de ce que sera le jeu final, la narration est bien présente, à chaque run, à chaque personnage rencontré.

Tout est excellemment peaufiné. Vous n’êtes jamais submergé d’informations, mais vous en apprenez toujours suffisamment pour vous donner envie d’en savoir plus. Chaque exploration des enfers est palpitante, et chaque retour à un cadre plus calme, non hostile, est tout aussi exaltant alors que vous foncez vers les différents PNJ pour leur faire part de vos découvertes.

Après ce premier avant-goût de Hades 2, il devient plus difficile encore d’attendre le plat de résistance. Et si pour cela il faudra patienter jusqu’à la sortie définitive du jeu, on devrait très bientôt pouvoir se consoler en profitant de la phase d’Early Access. Aucune date officielle n’a été annoncée, mais une sortie prévue pour le deuxième trimestre 2024 laisse présager que l’attente ne sera pas trop longue.