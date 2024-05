Comment battre Hécate dans Hades 2 ? Guide de boss

Hécate est le premier boss que vous rencontrerez dans Hades 2. Voici tout ce que vous devez savoir pour vaincre facilement la Sorcière de la Croisée.

Hécate joue un rôle très important dans Hades 2. Sans trop en dévoiler, on comprend vite qu’elle est la mentor de Mélioné, qui voit en elle un modèle et une figure maternelle. Cependant, la Sorcière de la Croisée est aussi le boss de la première zone, Érèbe.

Puisque Hécate veut tester elle même les compétence de son élève avant de la laisser s’aventurer plus près des enfers, il vous faudra mener un combat acharné et vaincre la sorcière avant de poursuivre votre route.

Dans ce guide, vous découvrirez chaque étape du combat contre Hécate, ainsi que quelques conseils pour facilement la vaincre.

Sommaire

Supergiant Games

Déroulé du combat : attaques et phases

Le combat face à Hécate est divisé en deux phases distinctes qui s’enchaînent plusieurs fois au cours du combat. La phase principale vous occupera pendant la majorité du combat, et vous devrez éviter les coups tout en infligeant des dégâts au boss. La phase secondaire se déclenche lorsque Hécate passe sous certains seuils de PV, et vous demande de survivre puisque le boss est invincible.

Voici les attaques auxquelles Hécate a accès durant les différentes phases du combat.

Phase principale

Lors de cette phase, Hécate a accès à plusieurs cycles d’attaques. Voici ce à quoi vous devez vous attendre :

Hécate court en direction du joueur. Lorsqu’elle est suffisamment proche, elle s’arrête, et envoie en direction du joueur deux salves d’une à deux vagues d’énergie, à quelques secondes d’écart. Elle peut répéter ce processus plusieurs fois. Lorsque ses PV sont bas, Hécate a tendance à se téléporter près du joueur plutôt que de courir

Hécate génère un cercle d’énergie dont elle est le centre, qui se dilate puis se contracte.

Hécate se téléporte sur un bord de l’arène et génère des doubles d’elle-même sur les autres bords. Hécate et ses doubles projettent des flammes, des projectiles ou des ondes de choc.

Phase d’invincibilité : lorsque Hécate atteint 66% PV, puis 33% PV

Cette phase se déclenche immédiatement lorsque Hécate a perdu 1/3 et 2/3 de ses PV. Elle devient alors invulnérable et se téléporte au centre de l’arène. Elle reste invulnérable et immobile durant toute la phase.

Hécate va faire plusieurs choses simultanément pendant cette phase :

Elle invoque des petites sorcières, qui ont peu de points de vie et tirent des projectiles dans la direction du joueur

Elle génère constamment des projectiles, vagues ou cercles d’énergie

Lors de la deuxième occurrence de la phase d’invincibilité (s’il ne lui reste que 33% de ses PV), Hécate commence par vous envoyer un projectile très rapide, autoguidé et qui reste à l’écran pendant une dizaine de secondes. S’il vous touche, vous êtes métamorphosé en mouton pendant une dizaine de secondes

La phase 2 prend fin quelques secondes après la mort de toutes les sorcières invoquées par Hécate.

Les meilleures stratégies pour battre Hécate

La stratégie la plus efficace pour vaincre facilement Hécate est de rester à distance. En effet, ce boss n’est pas très rapide et ne dispose d’aucune attaque pouvant réellement vous surprendre si vous êtes à longue portée. De plus, certaines attaques de Hécate comme les salves de vagues d’énergie ou encore l’onde qui se dilate ont une portée très limitée.

Ainsi, un build basé sur la Technique du Bâton ou des Dagues, ou encore sur l’Attaque des Torches pourra infliger des dégâts à Hécate en ignorant une partie conséquente des effets de zone du boss.

De plus, Hécate n’est pas particulièrement agressive. Elle est statique pendant toutes ses attaques, et c’est pourquoi fuir à l’autre bout de la salle est une solution viable lorsqu’elle utilise une compétence que vous avez du mal à éviter.

Lors des phases d’invulnérabilité de Hécate, rester loin du boss est encore plus intéressant puisqu’il est de toute manière impossible de lui infliger des dégâts. Concentrez-vous sur l’esquive des projectiles et l’élimination des adds.

Esquiver le projectile de métamorphose est particulièrement difficile, et vous risquez de prendre des dégâts bêtement en tentant de l’éviter. Souvent, il est plus judicieux de se laisser métamorphoser, et d’utiliser le petit bond du mouton pour éviter les attaques de Hécate. Si vous êtes accompagné de Frinos, ce dernier pourra bloquer la métamorphose pour vous.

Conseils pour faciliter le combat

Supergiant Games La grenouille Frinos est un excellent allier pour affronter Hécate