Patch note MAJ LEGO Fortnite 29.30 : Cochons, ours, ferme d’animaux et plus

La dernière mise à jour “Folie fermière” de LEGO Fortnite apporte des cochons, des ours, des fermes d’animaux, et bien plus encore dans la mise à jour v29.30. Voici le patch note complet.

Le paysage changeant de LEGO Fortnite a reçu divers nouveaux éléments pour maintenir l’intérêt des joueurs et stimuler l’ingéniosité dans la construction et la création d’objets de survie. Avec les améliorations précédentes des véhicules, les joueurs pouvaient enfin créer leurs propres automobiles et véhicules, allant d’un speeder à un hélicoptère.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’inclusion de véhicules a également donné à Epic Games plus de possibilités de développer le mode de jeu puisque des objets issus de la collaboration avec Star Wars seront bientôt ajoutés.

Mais en attendant, la mise à jour la plus récente, v29.30, inclut des animaux que vous pouvez élever et cultiver dans LEGO Fortnite.

Voici le patch note complet.

Patch note MAJ LEGO Fortnite 29.30

Apprivoisez et recrutez des animaux

Epic Games / Lego De nouveaux animaux sont arrivés dans LEGO Fortnite.

Vous aurez besoin de gagner la confiance des animaux sauvages avant de pouvoir les ramener à votre village. Mais pour qu’ils soient prêts à vous suivre, vous devez d’abord leur construire une nouvelle maison : une grange.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La grange est un nouveau poste qui sert à nourrir vos animaux et à collecter des ressources fermières. Vous débloquerez le schéma de la grange lorsque votre village aura atteint le niveau 2.

Pour gagner le cœur d’un animal, il faut satisfaire son estomac. Construisez une relation de confiance avec les animaux sauvages en les caressant, puis gagnez leur amitié en leur donnant une friandise pour animaux ! Pour déverrouiller le schéma des friandises pour animaux, construisez une grange.

Epic Games / Lego Vous pouvez désormais installer des granges pour vos animaux apprivoisés dans LEGO Fortnite.

Si un animal accepte votre délicieuse friandise, vous aurez un temps limité pour le ramener dans votre village. Faites en sorte que son voyage soit tranquille, car la moindre rencontre déplaisante pourrait l’effrayer et il risquerait de vous donner un coup de sabot !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Faites preuve d’inventivité pour guider un animal jusqu’à votre village. Attirez-le dans un véhicule pour un voyage rapide, utilisez une canne à pêche pour le tirer de situations délicates ou passez les obstacles en construisant des ponts ! Si l’animal se blesse en cours de route, soignez-le en lui donnant une autre friandise pour animaux.

Une fois rentrés sains et saufs, vous devez mettre un toit au-dessus de la tête de votre nouveau compagnon ! Interagissez avec une grange pour y assigner votre animal et pour lui attribuer un nom parmi une sélection. (Un seul animal peut être assigné à une même grange.)

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Maintenant qu’il est installé, il est de votre devoir de faire en sorte qu’il apprécie son temps passé à la ferme. Faites en sorte que vos animaux se sentent bien en les nourrissant, en les caressant ou en dansant devant eux ! Vous pouvez aussi construire des objets avec lesquels ils pourront interagir.

Si vos animaux se sentent ignorés, ils ne tarderont pas à quitter votre village. Nous vous recommandons de charger un villageois de prendre soin d’eux quand vous n’êtes pas là !

Nouvelles ressources

Prenez soin de vos animaux et vous obtiendrez de nouvelles ressources utiles en récompense :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les poules produisent des plumes et de l’engrais.

Les vaches produisent du lait et de l’engrais.

Les moutons produisent de la laine et de l’engrais.

Les cochons produisent des champignons et de l’engrais.

Nouveaux villageois

Cinq nouveaux villageois sont prêts à vous donner un coup de main pour séparer le bon grain de l’ivraie ! Amarante est une experte du bois, l’excentricité de Sacha n’a d’égal que son amour des plantes et la musique de Debruisseau est en parfaite harmonie avec la nature !

Quant à la brillante et joyeuse ingénieure Lana Lama, elle n’attend que votre accord pour s’installer dans votre village et travailler sur de nouveaux projets. Et puis, il y a Jonesy la vache. Jonesy est… plutôt unique.

Attentions aux ours

Epic Games / Lego Les ours sont les nouvelles menaces de LEGO Fortnite.

Folie fermière est là pour que vous vous fassiez de nouveaux amis, que ce soient des animaux ou des villageois. Cependant, tous les animaux ne sont pas aussi sympathiques…

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ours = ouille. Ne laissez pas les ours vous suivre jusqu’à votre village, sinon, les ennuis ne feront que commencer. Heureusement, ils ont tendance à somnoler et il est possible de les éviter facilement… tant qu’on est silencieux.

Nouvelles variantes d’animaux

L’agriculture a maintenant un style vraiment fantastique. Folie fermière introduit de nouvelles variantes d’animaux :

Les poules marron et rousses apparaissent dans les vallées arides.

Les poules jaunes apparaissent dans les prairies.

Les vaches ont maintenant des couleurs et des motifs de tâches différents.

Essayez de trouver toutes les variantes de chaque animal dans la nature !

Pack Anarchy Acres

Epic Games / Lego Un nouveau pack est disponible dans la boutique de Fortnite.

Un chaos organisé issu de l’agriculture biologique. Le pack Anarchy Acres est disponible dans la boutique pour 800 V-Bucks et comprend :

Ferme bien fournie – Un kit LEGO avec 3 constructions, le pack de décorations Intérieurs d’habitation et le pack de décorations Hospitalité rurale (ce kit coûte 600 V-Bucks individuellement).

– Un kit LEGO avec 3 constructions, le pack de décorations Intérieurs d’habitation et le pack de décorations Hospitalité rurale (ce kit coûte 600 V-Bucks individuellement). Choix du fermier – Un pack de décorations LEGO avec 9 objets de décoration (ce pack coûte 400 V-Bucks individuellement).

Amélioration du totem

L’interface du totem a été retravaillée pour vous aider à garder un œil sur vos villages :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Surveillez qui vit dans vos villages, consultez leurs informations et vérifiez si vos animaux sont heureux. Vous pouvez aussi voir quel travail fait chaque villageois, et même demander à ces derniers de partir.

Il est également possible de savoir qui visite votre village, quel travail est déjà assigné, dans quel biome vous vous trouvez et quelles sont les conditions d’améliorations de votre village. Vous avez également la possibilité de modifier la bannière de votre village et de renommer votre village parmi une sélection de noms.

(Autre amélioration : vous pouvez maintenant choisir parmi une sélection de noms lorsque vous créez votre village.)

Corrections de bugs

Correction d’un bug à cause duquel l’endurance était parfois réactivée dans les mondes où elle avait été désactivée.

Correction d’un bug à cause duquel les arbustes ne pouvaient pas être détruits s’ils poussaient près d’autres objets.

Correction d’un bug à cause duquel les épées n’infligeaient parfois plus de dégâts.

Correction d’un bug à cause duquel la première attaque d’une épée échouait parfois.

Correction d’un bug à cause duquel les pioches n’infligeaient parfois pas de dégâts à certains objets.

Les villageois ne harcèlent plus les joueurs quand ces derniers sont en train de récupérer des cœurs.

S’accroupir pendant un sprint ne bloque plus les joueurs dans l’état sprint.

Versions LEGO

La mise à jour 29.30 apporte encore plus de versions LEGO à vos tenues préférées ! Si vous possédez les tenues suivantes, les versions LEGO seront automatiquement disponibles dans votre casier après la mise à jour :