Les joueurs de Gray Zone Warfare réclament le nerf de l’IA “surpuissante” du jeu

Le shooter tactique d’extraction de Madfinger Games donne du fil à retordre aux joueurs, et les fans de Gray Zone Warfare ne sont pas contents de l’IA « surpuissante ».

Alors que Gray Zone Warfare est toujours en accès anticipé, les joueurs commencent à fournir des retours et reçoivent des réponses rapides de la part des développeurs.

Cependant, un élément clé du jeu, l’IA ennemie en PvE, pose de sérieux problèmes aux joueurs. Les habitants de l’île de Lamang se défendent contre les joueurs de manière brutale. Les rapports indiquent que l’IA impitoyable qui contrôle les spawns, les patrouilles et les combats des ennemis utilise des tactiques pour abattre les joueurs pris au dépourvu.

Les passionnés de PvE se retrouvent encerclés par les ennemis, pris dans des attaques en tenaille, poursuivis à l’intérieur des bâtiments, et débusqués avec des grenades. Voire simplement abattus d’une balle dans la tête par un Sniper ennemi silencieux, qui ne laisse aucune trace de sa présence.

« Premièrement, j’ai perdu tout mon équipement et mon argent à cause de multiples plantages du jeu et encore à cause de ces IA ridiculement surpuissantes qui peuvent faire des headshots à 180 degrés alors que je suis à couvert ou extrêmement loin », a déclaré un joueur mécontent de Gray Zone Warfare.

Les joueurs se sont également plaints des ennemis les détectant alors qu’ils étaient « cachés » dans les buissons, ou leur tirant dessus malgré le fait qu’ils étaient à couvert. « J’adore le jeu mais bon sang que c’est difficile quand on joue seul », a dit un fan, après avoir raconté les difficultés qu’il a rencontrées face à l’IA ennemie.

Cependant, les joueurs disent que l’IA de Tarkov est encore plus impitoyable : « Je me suis échappé de Tarkov, et je peux vous dire en toute confiance que l’IA dans GZW est beaucoup plus facile à gérer », a déclaré l’un des fans du shooter d’extraction.

Que l’IA de GZW soit brutalement surpuissante ou non, les joueurs découvrent encore de nombreuses choses sur la méta du jeu, comme les meilleures armes, ou les meilleurs accessoires pour modifier leurs armes.