Le problème des tirs alliés dans Gray Zone Warfare déjà hors de contrôle

Gray Zone Warfare se targue d’être un shooter d’extraction immersif avec un accent sur le réalisme, mais le tir allié est déjà la source de frustration pour de nombreux joueurs qui se font tuer à répétition par leurs coéquipiers.

Le système de factions de Gray Zone Warfare divise la communauté en trois camps distincts, obligeant les joueurs à lutter contre les deux autres équipes pour sécuriser le meilleur butin. Cependant, les ennemis ne sont pas les seuls obstacles, puisque le tir allié est également devenu un problème majeur depuis le début de l’accès anticipé.

Le jeu n’a été lancé que le 30 avril, mais c’est déjà une période frustrante pour beaucoup, après avoir été tués par des membres de leur propre faction. Des punitions sont prévues pour ceux qui abattent leur propre équipe, mais les premières parties se terminent encore prématurément à cause du tir allié, accidentel ou intentionnel.

GZW met le réalisme au centre de son gameplay, ce qui signifie que la première étape de nombreux combats consiste à déterminer si l’équipe repérée est amie ou ennemie. Ainsi, ceux qui préfèrent tirer d’abord et poser des questions ensuite peuvent accidentellement s’en prendre aux membres de leur propre faction.

Cependant, il y a aussi de nombreux rapports de joueurs qui attaquent délibérément leurs coéquipiers pour les tuer et voler leur butin.

L’utilisateur Reddit ‘Consistent_Estate960’ faisait partie des affectés, affirmant que le problème a « ruiné le jeu ». Il a partagé son expérience : « Je viens de terminer les trois premières quêtes et les ai rendues. Je suis sorti pour faire les quêtes suivantes et me suis fait tirer dans le dos dans la rue par un allié. J’ai pensé que c’était une erreur honnête et que ça arrive », a-t-il expliqué. « Je me rééquipe, je sors pour refaire les mêmes quêtes et trouve deux autres personnes. Ils me suivent dans un bâtiment et l’un d’eux me regarde et me tire en pleine tête. Quel est l’intérêt, mec ? »

Ils n’étaient pas seul dans ce cas, les réseaux sociaux débordent de publications fulminant contre le tir allié. Certains estimaient que le problème était « hors de contrôle » et d’autres envisageaient un remboursement.

Gray Zone Warfare offre la possibilité de rejoindre des serveurs PvE où les combats se limitent à des adversaires IA, mais cela supprime un élément clé du gameplay et réduit la tension de chaque rencontre.

Ceux qui sont signalés pour avoir tué des coéquipiers sont expulsés des serveurs, mais au vu du nombre de plaintes, des punitions plus sévères pourraient être nécessaires à l’avenir. Par exemple, augmenter les bans pour les récidivistes ou un système de réputation auprès des vendeurs qui impacte leur accès aux objets clés.

Bien sûr, les premiers jours de Gray Zone Warfare sont encore là et les développeurs prévoient d’améliorer continuellement le jeu. Nous devrons attendre de voir s’ils décident de sévir contre ce problème au fur et à mesure que l’accès anticipé se poursuit.