Gray Zone Warfare : Date de sortie de l’accès anticipé, plateformes, gameplay…

Les joueurs ont rapidement été très enthousiastes après avoir testé Gray Zone Warfare, mais qu’est-ce que ce jeu exactement et quand sera-t-il disponible ? Voici tout ce que vous devez savoir sur Gray Zone Warfare, y compris sa date de sortie en accès anticipé.

Alors que des jeux comme Call of Duty et le prochain XDefiant couvrent le genre des FPS au rythme rapide, il y a toujours une section de joueurs à la recherche de quelque chose de plus profond. Entrez alors dans Gray Zone Warfare, un nouveau FPS tactique développé par Madfinger Games qui est déjà comparé à Escape from Tarkov.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le jeu reçoit beaucoup d’attention après que des streamers aient eu l’occasion de le tester, alors voici tout ce que vous devez savoir sur Gray Zone Warfare.

Sommaire

Gray Zone Warfare sera disponible le mardi 30 avril 2024 en accès anticipé. Le jeu était précédemment en alpha, mais son trailer diffusé le 29 avril annonce que les joueurs pourront mettre la main dessus juste un jour plus tard.

Il n’y a pas encore d’information sur le lancement complet du jeu, mais on s’attend à ce qu’il reste en accès anticipé pendant un certain temps afin que les développeurs puissent étendre et peaufiner l’expérience de jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Plateformes de Gray Zone Warfare

Gray Zone Warfare sera uniquement disponible sur Steam lors de son lancement en accès anticipé. Aucune version console n’a été mentionnée jusqu’à présent, et l’ampleur et le réalisme du jeu le rendent bien plus adapté sur PC.

Cependant, le directeur créatif, Marek Rabas, a révélé dans une interview avec Game Rant qu’une sortie sur console est envisagée à l’avenir.

Il a dit : “Nous y pensons, vous savez. Nous voulons soutenir les consoles. Nous ne le ferons pas immédiatement, car nous devons d’abord stabiliser le jeu. Nous devons tout faire sur PC, faire les premières mises à jour sur PC, et si le jeu est adapté pour les consoles, nous le ferons. Même pendant l’accès anticipé, nous essaierons de faire un accès anticipé sur les consoles.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Gameplay de Gray Zone Warfare

Gray Zone Warfare est un shooter tactique d’extraction qui fait du réalisme le point central de son gameplay et se déroule sur une vaste carte ouverte appelée Lamang, une île en Asie du Sud-est. Ce jeu est principalement une expérience PvE avec du PvP mélangé, la carte accueillant seulement 48 joueurs réels à la fois avec plus de 1000 ennemis IA.

Comme d’autres jeux du genre extraction, tels que Tarkov, les joueurs doivent accomplir des missions pour gagner de l’équipement et des armes précieuses qui doivent ensuite être extraits avec succès pour être conservés pour les futures parties.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, la principale différence réside dans l’accent mis par Gray Zone Warfare sur l’immersion et la manière dont il utilise la carte à son avantage. Au lieu d’atteindre un point d’extraction pour quitter la carte, vous pouvez appeler un hélicoptère à votre emplacement spécifique qui vous emmènera ensuite dans une maison de faction sécurisée toujours présente sur l’île.

Il en va de même lorsque vous mourez inévitablement et perdez tout votre équipement. Plutôt que de revenir au menu et de recommencer, Madfinger Games vous laisse retourner dans le même monde de jeu, bien qu’avec un équipement nettement inférieur, pour essayer de récupérer ce que vous avez perdu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre aspect qui distingue Gray Zone Warfare est le réalisme des combats armés. Le site officiel du jeu mentionne que les développeurs voulaient que les “dégâts dépassent de simples chiffres“, prenant ainsi en compte de nombreux facteurs différents lors de la détermination de la gravité d’un tir.

Ce jeu utilise un modèle de balistique avancé, permettant à différents types de munitions et d’armes de pénétrer plusieurs structures à la fois et de ricocher sur des surfaces. Chaque personnage a également une anatomie détaillée, ce qui signifie que vous pouvez viser des organes vitaux plutôt que de réduire les combats armés aux multiplicateurs habituels de tête, poitrine et membres.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cette formule a déjà fait ses preuves auprès des créateurs de contenu, qui ont eu accès à Gray Zone Warfare le 18 avril. ModernWarzone l’a qualifié de “phénoménal” et l’a loué pour sa sensation “comme si Tarkov et DayZ avaient eu un enfant“, tandis que TacticalBrit a déclaré qu’il avait “adoré” ce qu’il avait joué jusqu’à présent.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur Gray Zone Warfare.