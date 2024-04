Codes Ro Ghoul (avril 2024) – Yens, masques et RC gratuits

Les codes Ro Ghoul sont le meilleur moyen d’obtenir gratuitement des Yens, des masques et d’autres cosmétiques. Voici tous les codes que vous pouvez utiliser en avril 2024.

Vous rencontrez des difficultés pour construire votre réputation dans le jeu Ro Ghoul ? Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des Yens et des RC que vous pouvez obtenir grâce à notre liste de codes actifs.

Dans cette expérience Roblox basée sur Tokyo Ghoul, ces ressources sont essentielles pour obtenir des améliorations impressionnantes pour votre personnage.

Peu importe si vous choisissez d’être un Ghoul ou un Contre-Ghoul, ces petits bonus vous aideront à compléter les quêtes facilement et à passer à des missions plus difficiles.

Sommaire

ROBLOX CORPORATION/SUSHIWALRUS Combattez les Ghouls ou les membres de la GCC les plus forts pour accroître votre réputation dans le jeu.

Codes actifs de Ro Ghoul (avril 2024)

Voici la liste de tous les codes actuellement actifs pour Ro Ghoul dans Roblox. En avril 2024, tous ces codes ont été vérifiés en jeu.

!Code Gullible – Récompenses gratuites

– Récompenses gratuites !Code ANNIVERSARY-6 – 60 000 000 RC, 60 000 000 Yens, 60 Crédits de couleur

– 60 000 000 RC, 60 000 000 Yens, 60 Crédits de couleur !Code Ribbon – 30 Crédits de couleur

– 30 Crédits de couleur !Code ANNIVERSARY-5 – 4 000 000 RC, 4 000 000 Yens

– 4 000 000 RC, 4 000 000 Yens !Code Hallow23 – 1 000 000 RC et 500 000 Yens

– 1 000 000 RC et 500 000 Yens !Code 2M FAVS – Cadeaux

– Cadeaux !Code XMAS23 – Cadeaux

– Cadeaux !Code 500MV – 500 000 RC, 500 000 Yens

– 500 000 RC, 500 000 Yens !Code 1M FAVS – 1 000 000 RC, 1 000 000 Yens

Comment utiliser un code Ro Ghoul ?

Contrairement à la plupart des autres jeux sur Roblox, utiliser les codes pour Ro Ghoul peut être délicat si vous ne connaissez pas le processus.

Au lieu d’ouvrir le menu en jeu pour entrer le code, vous pouvez utiliser directement l’option du chat en jeu. Voici comment procéder en quelques étapes simples :

Rendez-vous sur la page officielle de Ro Ghoul et cliquez sur le bouton vert pour lancer le jeu. Une fois en jeu, appuyez sur la touche “/” de votre clavier pour ouvrir le chat en jeu. Copiez n’importe quel code de la liste ci-dessus et collez-le dans le chat de discussion. Appuyez sur ‘Entrée‘ pour utiliser le code et réclamer vos récompenses. Une bulle de dialogue apparaîtra également au-dessus de votre personnage en jeu pour confirmer vos récompenses.

Liste des codes Ro Ghoul expirés

!Code Sub2EDITTY

!Code Sub2GoldenOwl

!Code Sub22KMz

!Code Sub2OrdinaryPotato

!Code Sub2Praveen

!Code Sub2Roball

!Code Sub2Sagee4

!Code Sub2xAomSakarin

!Code Sub2Sky1Ms

!Code Sub2ibemaine

!RoballMask

!Code Sub2Axiore

!Code Sub2KeizoHaHa

!Code Sub2MaTunMCS

!Code Sub2Telanthric

!Code Sub2КоПанда

!Code Traftheopest

!Code Sub2Tokiitou

!Code Sub2MIANNN

!Code Sub2NaiMark

!Code Sub2NanoProdigy

!Code Sub2RedDeMon

!Code ALL HAIL PVP KING BLOOD!

!RoballMask

!ibemask

!Roziku

!Code 300MV

!Code FollowGODisPP

!Code Sub2ItsBear

!Code ANNIVERSARY-4

!TrafMask

!Code STAR OF 2024

!Code HAPPY 2024

!Code 500MV

!Code HNY2020

!Code ANNIVERSARY-2

!Code FollowGODisPP

!Code Sub2ibemaine

!Code Sub2Axiore

À quoi servent les codes Ro Ghoul ?

Bien que ces codes n’aient pas d’impact direct sur vos performances en jeu, pouvoir afficher des cosmétiques élégants en plus de vos RC élevés vous fera certainement vous sentir bien.

Au fur et à mesure que vous augmentez votre collection de cosmétiques en jeu, vous pourrez les échanger avec d’autres joueurs. Cela dit, il faut noter que ces cosmétiques remplissent simplement un but esthétique dans le jeu et rien de plus.

Contrairement aux masques dans le manga/anime, porter ces cosmétiques dans Ro Ghoul ne permet pas aux Ghouls de cacher leur identité, ni ne confère de bonus spéciaux au personnage équipé.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur les codes Ro Ghoul pour avril 2024.