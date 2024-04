Test de Stellar Blade : les tenues sont courtes, les qualités sont grandes

Stellar Blade est le premier jeu console du développeur sud-coréen Shift Up, mais ce titre exclusif pour PS5 n’est-il qu’un premier essai chancelant ou est-il prêt à rivaliser avec des références du genre action-aventure comme Bayonetta et Nier Automata ?

Stellar Blade a connu un parcours surprenant depuis sa révélation publique. Initialement intitulé Project Eve, l’exclusivité PS5 a été annoncée pour la première fois en 2019. Depuis, la protagoniste du jeu d’action-aventure sci-fi, Eve, a suscité ce que l’on pourrait appeler, avec bienveillance, un débat animé.

Cela est en grande partie dû au design d’Eve, modélisé à partir de la mannequin sud-coréen Shin Jae-eun. Le réalisateur Hyung-Tae Kim a également fait les gros titres lorsqu’il a révélé que son équipe avait accordé une « attention toute particulière » au derrière d’Eve. Une déclaration choc mais finalement peu surprenante étant donné l’historique du studio dans la création de personnages féminins provocateurs dans ses titres mobiles tels que Destiny Child et Goddess of Victory: Nikke.

Stellar Blade est rempli de séquences d’action féroces, de tenues légères et, oui, de tissus adipeux bien rebondissants. Cependant, la question clé est : est-ce plus que cela ? Le combat à la Soulsborne et les environnements semi-ouverts du jeu parviennent-ils à en faire un jeu intéressant, voire à faire évoluer le genre ?

Stellar Blade : Détails Clés

Prix : 69,99€

Développeur : Shift Up

Date de sortie : 26 avril 2024

Plateformes : PS5

Une histoire déjà vue et truffée de références peu subtiles

Stellar Blade prend place dans un futur post-apocalyptique où la Terre a été envahie par des créatures mystérieuses appelées Naytiba – des êtres grotesques avec la chair à vif qui ont poussé l’humanité au bord de l’extinction. Les restes de la civilisation ont été forcés d’abandonner la Terre et d’établir une colonie dans l’espace.

C’est depuis les étoiles que l’humanité prévoit de lancer sa grande contre-attaque et d’éliminer définitivement la menace Naytiba en utilisant des anges – des androïdes créés dans le seul but d’éliminer cette menace extraterrestre.

C’est là qu’Eve entre en jeu. En tant que membre du 7ème Escadron Aéroporté, vous devez assembler les pièces du puzzle pour percer le mystère des Naytiba et découvrir comment et pourquoi l’humanité s’est retrouvée en danger. Si tout cela vous semble familier, c’est parce que ça l’est. Les parallèles entre le récit de Stellar Blade et celui de Nier Automata sont évidents, ce qui n’est pas surprenant étant donné que le réalisateur Hyung-Tae Kim a révélé que l’épopée androïde de Yoko Taro était une influence majeure.

Shift Up L’hisoitre de Stellar Blade comporte de nombreuses références à d’autres médias.

Même le compositeur de Nier, Keiichi Okabe, a prêté son talent à l’excellente bande son de Stellar Blade, brouillant encore plus les lignes entre les deux jeux. On trouve également des éléments d’Alita: Battle Angel, Blade Runner, et des références bibliques pour faire bonne mesure, avec des personnages qui remettent souvent en question les notions philosophiques de ce que signifie être humain.

Bien que le récit à plusieurs fins de Stellar Blade ne livre jamais les mêmes moments forts et émouvants que l’épopée de Yoko Taro, il est suffisamment bien ficelé pour garder son joueur en haleine et rendre ses mystères alléchants.

Un gameplay à la Sekiro digne des grands Soulsborne

Alors que l’histoire de Stellar Blade est appréciable mais un peu trop familière pour vraiment laisser sa marque, c’est le combat de style Soulsborne du jeu qui le distingue d’être un simple clone de Nier. Bien que vous pourriez être pardonné de penser que le gameplay de Stellar Blade suivrait les règles du hack-and-slash à la Nier Automata et Bayonetta, il est plus proche de Sekiro de FromSoftware. Les combats contre les boss ressemblent plus à une danse rythmique où apprendre des fenêtres de parade, d’esquive et de contre-attaque est la clé du succès.

Même en combattant les ennemis de rang inférieur, vous devez être prudent et rechercher des opportunités de contrer les attaques de vos adversaires avec des parades bien timées qui épuisent leur jauge d’Équilibre. Une fois cette barre réduite à zéro, Eve peut enchaîner avec un puissant finisher.

Ces animations de finisher uniques sont particulièrement jouissives et offrent une satisfaction qui va bien au delà de la simple puissance de l’attaque. Des mouvements élégants mais brutaux qui donnent envie de tenter ces parades risquées et de maîtriser les patterns de chaque ennemi du jeu.

Shift Up Les boss de Stellar Blade seraient parfaitement à leur place dans un Dark Souls

Le même raffinement a également été apporté aux compétences d’Eve, des mouvements spéciaux qui peuvent être activés une fois que vous avez accumulé assez d’énergie en infligeant des attaques légères et lourdes. Par exemple, la compétence Onde de Choc permet d’étourdir un ennemi. Cela le rend particulièrement utile pour immobiliser des boss agiles qui peuvent être particulièrement difficiles à appréhender.

Lorsque vous n’êtes pas occupé à enchaîner des combos d’attaques légères et lourdes pour déclencher des compétences impressionnantes, vous pouvez attaquer les ennemis à distance avec le blaster d’Eve. Tout comme les capacités axées sur le combat rapproché du jeu, cette arme à distance peut être améliorée et adaptée à votre style de jeu. La personnalisation du gameplay est bien là, réfléchie et poussée pour ne pas être qu’un gadget.

Létal mais accessible

Le combat déjanté de Stellar Blade rappelle à bien des égards des animes populaires comme Demon Slayer et Jujutsu Kaisen. Les animations donnent un côté élégant et artistique aux affrontements. Enlevez les monstres hideux et la violence, et l’on verrait presque de la danse.

Shift Up a fait bien plus que nécessaire lors qu’il s’agit de créer une expérience de combat intense et généreuse, sans pour autant sacrifier la fluidité. Durant mon parcours de 35 heures en utilisant le mode performance du jeu, je n’ai rencontré qu’une seule baisse de FPS conséquente, et cela après avoir volontairement rassemblé une horde d’ennemis pour préparer un carnage de groupe des plus jouissifs.

Shift Up De nombreuses options d’accessibilité rendent le combat de Stellar Blade abordable pour tous.

Stellar Blade propose trois options de difficulté, avec le mode Histoire (mode facile) et le mode Normal interchangeables à tout moment – et le mode Difficile qui se débloque après avoir fini le jeu. À cet égard, Stellar Blade semble beaucoup plus indulgent que la famille des Soulsborne, et ne devrait donc pas rebuter les néophytes du genre.

Des options de personnalisation stellaires

Alors qu’Eve elle-même ne peut pas monter en niveau dans le sens traditionnel du terme, vous pouvez améliorer toutes ses compétences de combat et de survie. Divers Exosquelettes et pièces d’équipement peuvent également être insérés dans le système d’Eve, ce qui sert à améliorer certains attributs tels que son taux de critique, ses attaques de mêlée/à distance, sa défense, et plus encore.

Bien qu’on ne retrouve pas dans Stellar Blade la profondeur du système de Chipset de Nier Automata, il y a suffisamment d’Exosquelettes et de pièces d’équipement pour offrir une personnalisation satisfaisante. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant des choix d’armes d’Eve.

Ceux qui espéraient manier plus qu’une simple épée repartiront déçus. En fait, c’est l’un des plus gros points noirs de Stellar Blade. L’absence d’armes interchangeables semble être une opportunité manquée, surtout étant donné que les boss du jeu manient tout, des katanas tranchants comme des rasoirs aux marteaux massifs et aux lances. Il aurait été génial de voir Eve disposer d’un arsenal démentiel, poussant encore un peu plus loin la personnalisation.

Shift Up Eve et ses compagnons (ici Lily 03) ont une garde-robe bien fournie.

Qui dit personnalisation dit aussi skins. Avec pas moins de 30 tenues déblocables gratuitement pour Eve et ses compagnons, vous aurez l’embarras du choix au fil de votre aventure. La majorité de ces éléments cosmétiques sont achetés auprès des vendeurs du jeu après avoir maximisé leur compteur d’affection. D’autres tenues comme le maillot de bain d’Eve sont obtenues après avoir complété des quêtes secondaires spécifiques et peuvent être trouvées dans le monde ouvert du jeu.

Mais avant de chercher dans la garde-robe d’Eve, vous voudrez peut-être envisager de fermer vos rideaux et de verrouiller vos portes. Si vous vivez dans un foyer partagé, alors bonne chance car Shift Up n’a pas été timide dans la confection des tenues, qui montrent souvent plus de peau qu’elles n’en cachent.

Des environnements magnifiques et bien remplis

Shift Up La fin du monde est sublime dans Stellar Blade

Le monde semi-ouvert de Stellar Blade présente certains des plus beaux environnements jamais vus sur PS5. Vous vous retrouverez à traverser des déserts brûlants, à patiner le long des structures délabrées de villes inondées, et à marcher dans des stations de métro effrayantes qui seraient parfaitement à leur place dans la série Resident Evil de Capcom.

En lisant ce qui précède, vous pourriez penser que les environnements de Stellar Blade tombent dans le carcan du post-apocalyptique, et rien d’autre. Certes, il y a vos ruines habituelles et des villes de bric et de broc à visiter, mais pas seulement. Un parfait exemple et l’existence d’une station spatiale particulièrement bluffante qui revisite l’e folklore traditionnel chinoise architecture traditionnelle chinoise, mêlant l’ultra futurisme à la glycine pourpre pendant du plafond.

De plus, Stellar Blade n’a pas fait l’erreur de propose d’immenses environnements simplement pour le plaisir d’y poser les yeux. Pléthore de collectables et de coffres sont disséminés dans le paysage, nécessitant parfois un code ou la résolution d’un petit puzzle ou mini-jeu pour être récupérés.

Avec la perspective alléchante de déverrouiller de nouvelles tenues, des améliorations, des pièces d’équipement mortelles ou des miettes de lore, on se prend vite au jeu de l’exploration minutieuse. Heureusement, il est très facile de revenir visiter une zone déjà traversée, car Stellar Blade propose des Feux de camp à la Dark Souls qui permettent à Eve de voyager rapidement entre les lieux, de mettre à niveau ses compétences, de recharger les objets de soin, et même de discuter avec ses camarades.

Shift Up Xion est l’un des nombreux lieux marquants de Stellar Blade

Vous devrez certainement vous habituer à voyager d’un lieu à l’autre si vous souhaitez trouver les 49 canettes de soda que Shift Up a cachées dans le jeu. Trouver toutes ces boissons vous récompensera avec des objets et une tenue exclusive. Si vous avez besoin d’une petite pause dans le récit, vous pourrez également passer par la case des quêtes secondaires – assez lambda – vous demandant de prendre une mission sur un tableau d’affichage. Souvent, ces quêtes se résument à tuer quelques monstres, ramasser des objets ou encore trouver des personnes portées disparues.

Il existe même un mini-jeu de pêche qui peut vous rapporter un joli pactole, en fonction de votre engagement à devenir le plus grand pêcheur androïde de la Terre. Bien que vous puissiez terminer Stellar Blade sans jamais interagir avec aucun de ces extras, les environnements sont suffisamment attrayants pour justifier la chasse aux babioles – grâce aussi aux capacités de parkour assez jouissive d’Eve.

Avec Stellar Blade mettant un tel accent sur le déverrouillage de nouvelles tenues pour Eve, il est néanmoins décevant de constater que ces dernière redeviennent indisponibles lors du lancement d’une nouvelle partie. Bien qu’une tenue exclusive récompense ceux qui terminent le jeu, c’est un maigre lot de consolation et fait peu pour adoucir la perspective de devoir déverrouiller à nouveau chaque tenue lors d’une nouvelle run.

Peut-être encore plus accablant encore, on trouve l’absence de sauvegardes chargeables, ce qui signifie que vous devrez jouer le jeu depuis le début si vous souhaitez voir toutes les fins. Espérons que Shift Up puisse ajouter New Game+ à l’avenir afin de résoudre ces problèmes.

Stellar Blade surpasse son fanservice

Shift Up Stellar Blade n’a pas peur de jouer avec vos attentes

Il est facile de penser que le fanservice ne peut pas trouver sa place dans un bon jeu, et qu’un bon jeu doit se défaire du fanservice. Stellar Blade s’élève bien au-dessus du débat.

Oui, il est livré avec suffisamment de tenues révélatrices pour rivaliser avec Dead or Alive, mais le fait est que cette forme souvent critiquée – et pas forcément à tort – n’altère en rien un fond d’une qualité indéniable. Stellar Blade offre une expérience riche, un gameplay tranchant comme un rasoir, des animations de combat fluides et des environnements magnifiques pour couronner le tout.

Stellar Blade a beau être le premier essai de Shift Up dans les jeux console, cette exclusivité PS5 a l’aspect et la sensation d’un titre AAA de qualité produit par une équipe qui a sorti des jeux polis pendant des décennies. Avec son mélange expert de combat de style Soulsborne, d’animations de personnages flashy et de boss brillamment grotesques, Stellar Blade parvient à se tenir fermement aux côtés des jeux même qui l’ont inspiré.

Bien que son récit au bon goût de réchauffé et son absence de New Game+ le privent sans doute de l’excellence, c’est un jeu que les fans de Nier Automata et Sekiro voudront acheter dès le premier jour. Si ce n’est que le grand début de Shift Up, alors comment ne pas attendre avec impatience ce que Hyung-Tae Kim et son équipe stellaire mijotent pour la suite.

Le verdict – 4/5

Stellar Blade a porté un coup critique, tranchant à travers la foule des géants bien établis du jeu d’action-aventure. Si vous êtes un fan de combat élégant et nerveux, vous vous sentirez comme chez vous.