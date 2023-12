Découvrez les nouveaux clans Na’vi dans Avatar: Frontiers of Pandora

Découvrez les différents clans Na’vi présents dans Avatar: Frontiers of Pandora et leurs rôles dans l’histoire.

Avatar: Frontiers of Pandora nous ramène dans le monde des films Avatar avec une toute nouvelle histoire et de nouveaux personnages à découvrir. Nous sommes incroyablement excités par le prochain Avatar, donc Avatar: Frontiers of Pandora est le lien parfait entre les films.

Les nouveaux clans exclusifs à l’histoire d’Avatar: Frontiers of Pandora vous soutiendront dans votre campagne contre la RDA. En gagnant leur faveur à travers diverses missions secondaires, vous plongerez dans les histoires individuelles de chaque clan.

Voici donc une présentation de ces nouveaux clans Na’vi dans Avatar: Frontiers of Pandora.

Nouveaux clans Na’vi dans Avatar: Frontiers of Pandora

Techniquement, quatre clans sont présents dans Avatar: Frontiers of Pandora, mais seul les trois principaux seront d’une grande aide dans votre aventure à travers Pandora.

Le clan accueillant Aranahe

Le clan amical d’Aranahe réside dans la forêt de Kinglor. Ils sont présents dès l’introduction du jeu lorsque vous vous installez sur Pandora. Ces Na’vi ressemblent à ceux que nous connaissons du premier jeu Avatar. La principale différence étant leur lien avec des créatures semblables à des papillons appelées Kinglor. Le clan est principalement composé de tisserands avec un complexe de supériorité. Ils utilisent la soie des Kinglor pour créer des armes, telles que des arcs et des matériaux solides.

Jusqu’à ce que la RDA vienne directement les menacer, le clan d’Aranahe doute de la menace et est réticent à la considérer comme un problème. D’un autre côté, la fille du chef, Etuwa, est plus qu’heureuse de soutenir la résistance contre la RDA.

Le puissant clan Zeswa

Cachés dans les vents violents des Hautes Plaines loin du combat, le fier clan Zeswa, un peu imbus d’eux-mêmes, partage un lien intime avec de grandes créatures appelées Zakru. Ces géants sont semblables à des éléphants dont le lait est essentiel pour le clan. Vous pouvez facilement repérer leurs camps après avoir accédé aux Hautes Plaines, grâce aux cerfs-volants colorés sur ses hauteurs.

Les Zeswa sont un clan de guerriers nomades qui se croient intouchables par la RDA car ils pensent ne rien avoir qui puisse les intéresser. Seulement, la RDA fini par venir chasser les Zakru comme trophées, tels de vulgaires braconniers. En tant que guerriers, les Zeswa sont impatients de combattre les gens du ciel et vous assisteront dans la destruction d’avant-postes de la RDA.

Le clan secret Kame’tire

Le clan extrêmement secret Kame’tire vit dans la Forêt Nuageuse et est paranoïaque et très méfiant. Naturellement, cette isolation auto-infligée signifie que le clan n’a pas été vu depuis longtemps. Et on peut dire que leur attitude envers les étrangers le reflète. On pense que le clan Kame’tire cache un secret sombre qui a causé leur isolement.

Leur grâce salvatrice est leur habileté avec la végétation et les herbes. Ils sont de grands maîtres guérisseurs, ce qui en fait des alliés extrêmement précieux contre la RDA. Au final, le clan Kame’tire préféreraient rester caché dans le brouillard de la Forêt Nuageuse plutôt que d’essayer de combattre la RDA.

L’honorable clan Sarentu

C’est là que le « techniquement quatre » entre en jeu. Le clan Sarentu est la tribu dont votre personnage fait partie. Elle a été anéantie pendant le saut temporel au début du jeu. On sait peu de choses sur les Sarentu, car vous êtes vous-même en quête de votre identité sur Pandora en tant que l’un des derniers membres du clan.

D’après ce que nous savons sur les Sarentu, ils vivaient parmi d’autres clans en tant que diplomates et négociateurs. Ils interagissaient surtout avec d’autres clans pour apporter l’espoir que tous les clans pourraient s’unir.

Voilà tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux clans Na’vi dans Avatar: Frontiers of Pandora. Pour plus d’informations sur le jeu, n’hésitez pas à consulter la rubrique Gaming de notre site.