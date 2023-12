Avatar 3 : intrigue, casting, date, tout ce qu’il faut savoir

Le troisième opus de la célèbre franchise de SF de James Cameron est en cours de réalisation. Date de sortie, casting, intrigue… on vous dit tout ce qu’on sait sur Avatar 3.

Après Avatar, film le plus rentable de tous les temps, James Cameron nous a offert La Voie de l’Eau. Une suite réussie en termes de chiffres, s’engageant sur le même parcours que son précurseur. Mais le réalisateur et producteur n’a pas l’intention de s’arrêter là. En effet, cela fait déjà pas mal de temps que le cinéaste a prévu de narrer le reste de l’histoire des Na’vis. En plus du jeu vidéo tout juste sorti par Ubisoft, trois autres films vont donc suivre (et peut-être même davantage encore).

Avatar 3 n’en est déjà plus au simple stade de projet : son tournage est déjà terminé, et son casting ainsi que sa date de sortie ont bien été confirmés. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur la suite, et quel pourrait être son nom.

Sommaire

Avatar 3 sortira le 17 décembre 2025.

Il sera suivi par le quatrième opus le 19 décembre 2029, et Avatar 5 le 17 décembre 2031.

walt disney company

Ces changements récemment annoncés sont considérables : Avatar 3 était initialement prévu pour décembre 2024, suivi par le quatrième opus en décembre 2026, et Avatar 5 en 2028.

Compte tenu des nombreuses années de retard de La Voie de l’Eau, il ne serait pas surprenant de le voir encore repoussé au cours des années 2020 – cependant, James Cameron a apparemment déjà présenté une version… de neuf heures.

Bien qu’il ait exprimé des réserves quant aux chances de réalisation d’Avatar 4 et 5, citant les performances nécessaires au box-office pour les rendre réalisables aux yeux de Disney, il semble “assez certain” que les spectateurs retourneront bientôt sur Pandora.

“Nous avons déjà effectué la majeure partie du travail. Nous devons encore passer par tout le processus de finition avec Wētā FX pour Avatar 3. Mais je suis assez certain que nous serons de retour ici dans quelques années“, a-t-il ainsi déclaré à Digital Spy.

the walt disney company

Lors d’une interview récente avec la Sci-Fi and Fantasy Gazette, le chef décorateur Ben Procter a dit : “Nous travaillons actuellement sur [Avatar] 3, en essayant de le sortir avec le processus de finition des effets visuels et de transfert. Avant que quoi que ce soit puisse être rendu, Jim a ces caméras, n’est-ce pas ? C’est de là que viennent les prises [et c’est] une étape que vous connaissez avant de les transmettre. Nous sommes occupés à améliorer et à préparer les décors pour être prêts pour ce processus.“

“Tout ce que je peux dire, c’est que nous avons commencé en 2013, avec une équipe qui a grandi depuis et qui contient tant de personnes merveilleuses. Nous avons travaillé dessus comme un vrai monde complet, avec de nombreux endroits intéressants à explorer et des choses à voir dès le début. Je ne peux pas vous dire ce qui va arriver, mais je peux vous dire que ce sera cool.“

Les grèves des scénaristes et acteurs ont également fait peur aux spectateurs les plus impatients, menaçant d’avoir un effet sur les délais de production du film. Mais les accords ratifiés par les différents syndicats et les studios a permis de relancer le travail. Ainsi, la date d’Avatar 3 ne paraît pas avoir été impactée.

Titre d’Avatar 3 : Y a-t-il un nom définitif ?

Avatar 3 n’a pas encore de nom confirmé à ce jour. Alors que des rumeurs précédentes suggéraient qu’il pourrait s’appeler The Seed Bearer (Le Porteur de Graine), l’idée a depuis été démentie par le producteur du film.

walt disney company

Lors d’un événement récent pour le nouveau jeu vidéo Avatar : Frontiers of Pandora, le producteur de la franchise Jon Landau a clarifié les rumeurs concernant le titre supposé d’Avatar 3 auprès de ComicBook.com.

“Je suis qualifié pour vous dire que ce n’est pas le titre d’Avatar 3“, a déclaré Landau. “C’est ce que dit ma page Wikipédia ? Cela va être changé ce soir !“

Les rumeurs provenaient d’un reportage antérieur de la BBC News, qui citait des documents officiels révélant les titres des prochains films : Avatar : The Seed Bearer, Avatar : The Tulkun Rider et Avatar : The Quest for Eywa.

Casting d’Avatar 3 : Qui en fait partie ?

Avatar 3 promet une distribution cinq étoiles comprenant de nombreux acteurs chevronnés, dont beaucoup reprennent leurs rôles des deux premiers films Avatar.

Voici tous les personnages “humains” du casting du film :

Giovanni Ribisi dans le rôle de Parker Selfridge

Dileep Rao dans le rôle du Dr. Max Patel

Joel David Moore dans le rôle du Dr. Norm Spellman

Edie Falco dans le rôle du Général Frances Ardmore

Michelle Yeoh dans le rôle du Dr. Karina Mogue

Jemaine Clement dans le rôle du Dr. Ian Garvin

Voici tous les personnages Na’vi qui apparaîtront dans Avatar 3 :

Sam Worthington dans le rôle de Jake Sully

Sigourney Weaver dans le rôle de Kiri

Zoe Saldaña dans le rôle de Neytiri

Stephen Lang dans le rôle du Colonel Miles Quaritch

CCH Pounder dans le rôle de Mo’at

Cliff Curtis dans le rôle de Tonowari

Matt Gerald dans le rôle du Caporal Lyle Wainfleet

Oona Chaplin dans le rôle de Varang

David Thewlis

S’adressant à Entertainment Weekly, Michelle Yeoh a déclaré : “Oui, je suis dans les suites d’Avatar et comme vous le savez, nous ne pouvons pas vraiment en parler beaucoup. Mais c’est James Cameron ! Allez ! Je serai la dame au thé pour James Cameron ! Nous avons tourné pendant quelques semaines, et j’ai été tellement impressionnée par le travail qu’il a fait, le travail qu’il est en train de faire, son énergie. C’est un génie, un génie ambulant. Et j’ai vraiment vraiment apprécié l’expérience, j’ai hâte de revenir bientôt, je l’espère.“

Alors que certains pourraient être surpris de voir Stephen Lang revenir dans le rôle de Quaritch, compte tenu de sa mort dans le premier film, il semble que de grands projets soient en réserve pour son personnage.

S’adressant à The Indian Express, Lang a en effet déclaré : “Quoi que vous puissiez imaginer, j’espère que le personnage ira encore plus loin. J’espère que les gens seront surpris par ce qu’il traverse et ce qu’il devient, je pense que vous le reconnaîtrez, bien que je serai dans un cadre différent. Mais je pense que vous reconnaîtrez l’attitude, l’assurance, les qualités de leadership qu’il possède.”

“Je pense que si vous avez des attentes à cet égard, elles seront satisfaites. De plus, il est toujours à la recherche d’un combat. C’est pour cela qu’il est là, c’est sa mission. Mais je crois qu’il y aura également des surprises alors que nous continuons d’exploiter ce personnage pour tout ce qu’il vaut. Parce qu’il n’y aurait vraiment aucun intérêt à ramener le rôle juste pour se répéter, cela serait inutile, cela serait inintéressant. Alors, attendez-vous à l’inattendu, c’est ce que je dirais.“

Intrigue d’Avatar 3 : À quoi faut-il s’attendre ?

Bien que les détails de l’intrigue d’Avatar 3 n’aient pas été confirmés, il est prévu qu’elle suive directement les événements de La Voie de l’Eau. S’adressant à 20 Minutes, Cameron a cependant précisé que l’histoire d’Avatar 3 mettrait en lumière un nouvel élément : le feu.

the walt disney company

“[Attendez-vous] à des cultures différentes de celles que j’ai déjà montrées. Le feu sera représenté par les « Ash People » le « Peuple des cendres ». Je veux révéler les Nav’is sous un autre angle car, pour l’instant, je n’ai montré que leurs bons côtés“, a-t-il déclaré, avant d’ajouter : “Dans les premiers films, il y a des exemples humains très négatifs et des exemples Navi’s très positifs. Dans Avatar 3, nous ferons l’inverse. On explorera aussi de nouveaux univers tout en poursuivant l’histoire des personnages principaux.”

Bien qu’un parcours spécifique pour la famille Sully n’ait pas encore été défini, Cameron a confirmé que Jake Sully ne sera pas le narrateur dans le troisième chapitre. Bien qu’il ait mené la charge dans les deux premiers actes, son fils aîné Lo’ak sera désormais le narrateur du troisième film.

“Lo’ak est vraiment apparu comme un personnage avec lequel les gens se sont identifiés“, a déclaré Cameron sur le podcast “Soundtracking with Edith Bowman“. “Donc, je pourrais trouver des moyens de… il est déjà le narrateur. Je dévoile quelque chose ici, mais c’est bon.“

À l’avenir, cette tendance se poursuivra. Un nouveau narrateur se présentera pour chacun des films suivants, à commencer donc par Lo’ak dans Avatar 3.

Bande-annonce d’Avatar 3 : Y a-t-il une bande-annonce ?

the walt disney company

À ce stade, il n’y a pas de bande-annonce pour Avatar 3. Bien qu’il soit dit que le film est “dans la boîte”, il n’est pas attendu en salles avant 2025. Ne vous attendez donc pas à voir des images trop tôt.

En attendant, il reste toujours les deux premiers films, ainsi que le jeu vidéo estampillé Ubisoft, Avatar : Frontiers of Pandora.