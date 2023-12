Avatar: Frontiers of Pandora propose-t-il la création de personnage ?

Si vous vous demandez si la création de personnage dans Avatar: Frontiers of Pandora est une fonctionnalité prise en charge par le jeu, nous avons la réponse. Voici tout ce que vous devez savoir sur la création de votre propre personnage dans le jeu.

Depuis la sortie du film deCameron en 2009, beaucoup ont rêvé de devenir des avatars et de naviguer à travers Pandora. Et grâce à Avatar: Frontiers of Pandora, ce rêve va peut-être se réaliser.

Pouvez-vous réellement concevoir votre propre Avatar ou Na’vi pour explorer Pandora ? Pouvez-vous le rendreunique, ou vous devez-vous vous contenter d’incarner un personnage prédéfini ? Voici ce que l’on sait.

Pouvez-vous créer votre propre personnage dans Avatar :Frontiers of Pandora ?

Ubisoft

D’après les informations disponibles et les événements en avant-première auxquels nous avons assisté, nous savons qu’Avatar: Frontiers of Pandora possède un créateur de personnage. Malheureusement, il sera limité.

Vous ne pourrez pas créer un personnage tout nouveau avec sa propre histoire, classe et personnalité comme vous pourriez le faire dans un RPG. Vous jouerez avec un personnage au passé et à l’histoire prédéfinis. Cependant, il sera quand même possible d’appoter votre touche personnelle au personnage.

Pouvez-vous personnaliser votre apparence dans Avatar : Frontiers of Pandora ?

Ubisoft

En effet, vous pourrez personnaliser l’apparence de votre personnage et choisir son look, sa voix et plus encore. Cela signifie que vous pourrez créer votre propre look de Na’vi.

Aussi, Ubisoft développe ces informations sur son site web : « Votre personnage Na’vi est personnalisable avec des options incluant différents types de corps, voix, et peintures corporelles, et comme vous, votre personnage apprendra à être un Na’vi, y compris comment exploiter votre force et agilité, tout cela en traversant le monde ouvert, magnifique et dangereux ».

Voilà tout ce que l’on sait sur la création de personnage dans le jeu. Nous mettrons à jour ce guide avec des informations une fois que le jeu sera sorti.

