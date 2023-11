Avatar: Frontiers of Pandora | Tout ce qu’il faut savoir

Avatar: Frontiers of Pandora est un jeu à venir en monde ouvert basé sur le film de 2009 de James Cameron. Voici tout ce que nous savons sur ce nouveau chapitre excitant de la franchise Avatar, des trailers aux plateformes, en passant par le cadre et sa date de sortie.

Il est difficile de croire que le film Avatar original a maintenant plus d’une décennie, mais le réalisateur James Cameron a teasé une série de suites depuis sa sortie. Cependant, le prochain voyage sur la Lune de Pandora sera probablement sous forme de jeu vidéo, car la date de sortie d’Avatar: Frontiers of Pandora est très proche.

Le jeu a été décrit comme une aventure en monde ouvert située dans l’univers Avatar. Comme le film original, l’intrigue implique les Na’vi défendant leur habitat naturel contre des humains cupides qui cherchent à piller leurs sites sacrés pour le profit. Voici tout ce que nous savons sur Avatar: Frontiers of Pandora.

Sommaire

Ubisoft

Date de sortie d’Avatar: Frontiers of Pandora



La date de sortie d’Avatar: Frontiers of Pandora est prévue pour le 7 décembre 2023.

Les précommandes sont ouvertes sur chaque plateforme disponible et les joueurs qui achètent le jeu débloqueront le pack Enfant de Deux Mondes pour débuter leur aventure avec style. De plus, les joueurs PlayStation 5 débloqueront gratuitement le pack Guerrier Aranahe une fois qu’ils auront joué au jeu.

Ubisoft

Plateformes sur lesquelles Avatar: Frontiers of Pandora sera disponible

Avatar: Frontiers of Pandora sortira sur PS5, Xbox Series X|S, Microsoft Windows et Amazon Luna. Il ne sera malheureusement pas disponible sur Nintendo Switch, Xbox One et PS4.

Trailer d’Avatar: Frontiers of Pandora

Le premier trailer a donné un aperçu du magnifique monde de Pandora, montrant une jungle dense, tout comme dans le premier film. Découvrez ce trailer officiel ci-dessous :

Quelques extraits de gameplay sont visibles dans le trailer, certains étant à la première personne. Ubisoft est connu pour ses mondes ouverts expansifs, donc il sera intéressant de voir si Avatar: Frontiers of Pandora emprunte à la série Far Cry ou Assassin’s Creed de quelque manière que ce soit.

Cependant, lors de l’Ubisoft Forward 2023, un trailer officiel de l’histoire a été publié, nous donnant un aperçu plus approfondi du cadre du jeu ainsi que du protagoniste que les joueurs incarneront. Découvrez cette seconde bande-annonce ci-dessous :

Ce trailer confirme les rumeurs selon lesquelles le jeu se jouera bel et bien à la première personne ainsi que le système de déplacement que les joueurs peuvent utiliser pour se déplacer autour de Pandora.

Enfin, un dernier trailer a été publié le 25 août 2023, mettant en évidence quelques-unes des fonctionnalités PC du jeu :

Détails du gameplay d’Avatar: Frontiers of Pandora

Dans le jeu, le joueur prend le contrôle d’un ancien agent de la RDA qui a été blessé au combat puis placé en sommeil cryogénique. L’agent se réveille après 12 ans pour découvrir que l’organisation a maltraité et pollué Pandora, et décide donc de rejoindre les Na’vi.

James Cameron a annoncé lors de l'Ubisoft Forward 2023 que le jeu se déroule entre les événements du premier et du deuxième film, lorsque l'humanité est revenue sur Pandora pour continuer à exploiter ses ressources.

James Cameron a annoncé lors de l’Ubisoft Forward 2023 que le jeu se déroule entre les événements du premier et du deuxième film, lorsque l’humanité est revenue sur Pandora pour continuer à exploiter ses ressources.

Ubisoft

Vous partirez en voyage pour rencontrer différents clans Na’vi, apprendre de nouveaux talents et récolter des ressources en préparation de l’assaut à venir sur Pandora, situé à la frontière occidentale de la planète et prochaine cible de l’agression de la RDA.

Lors de l’Ubisoft Forward 2023, un aperçu du gameplay a été montré, donnant aux participants un aperçu de l’histoire et des mécanismes du jeu. Le vaste paysage de Pandora est magnifique, avec sa nature luxuriante.

Le vaste monde de Pandora sera accessible aux joueurs une fois qu’ils auront apprivoisé des monstres comme Ikran et Zakru, leur permettant d’explorer la planète tout en défendant ses différentes régions et en détruisant les bases de la RDA.

Les joueurs peuvent se défendre contre RDA et d’autres entités hostiles en utilisant une grande variété d’armes humaines et Na’vi, telles qu’un arc long ou des armes à feu.

Ubisoft

Le jeu proposera également un Arbre de Compétences personnalisé qui se débloquera au fur et à mesure de votre progression dans le jeu et déverrouillera des pouvoirs qui vous aideront à survivre, à combattre et à vous réunir avec les clans Na’vi et ses créatures. Les joueurs de Frontiers of Pandora pourront utiliser le système de fabrication du jeu pour fabriquer des objets et des armes qui les aideront dans leur aventure.

De plus, vous pourrez jouer à Frontiers of Pandora avec un ami en ligne ou de manière asynchrone dans une campagne solo ou une campagne à deux joueurs.

Éditions d’Avatar: Frontiers of Pandora

Avec toute l’excitation de cette sortie très prochaine le 7 décembre 2023, Ubisoft a décidé de voir les choses en grand, proposant trois éditions différentes du jeu, un vrai régal pour les collectionneurs. Les précommandes pour Avatar: Frontiers of Pandora sont déjà ouvertes alors faites vite votre choix. Toutes les éditions sont disponibles en précommande depuis le PlayStation store, le Microsoft store ou l’Ubisoft store, pour les éditions PS5, Xbox Series X et PC respectivement.

Ubisoft

L’Édition Standard, à 69,99€, comprend le jeu de base. Cependant, toute précommande d’Avatar: Frontiers of Pandora recevra également le pack Enfant de Deux Mondes, qui comprend un ensemble d’équipement et une skin d’arme.

L’Édition Gold vous coûtera 109,99€ et comprend le jeu de base, le Season Pass, deux futurs DLC et une skin de banshee unique.

Et enfin, L’Édition Ultime, coûtant 129,99€. Cette édition collector comprend tout ce qui a été mentionné ci-dessus ainsi qu’un artbook numérique, le pack cosmétique Sarentu Heritage qui comprend une monture magnifique, un personnage et une skin d’arme. L’Édition Ultime comprend également le pack d’équipement de chasseur Sarentu pour un ensemble d’équipement et des armes uniques.

Voilà, vous savez tout sur Avatar: Frontiers of Pandora. Pour ne rien manquer de son actualité, suivez notre rubrique Gaming.

