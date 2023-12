Comment débloquer le fusil d’assaut dans Avatar: Frontiers of Pandora

Vous allez avoir besoin d’outils de protection pour affronter le monde hostile d’Avatar: Frontiers of Pandora. Procurez-vous un fusil d’assaut.

Pandora est un environnement hostile, et vous devez vous protéger non seulement de la faune, mais aussi de la constante menace de la RDA sur la planète natale des Na’vi. Les multiples clans Na’vi et les puissantes bêtes d’Avatar: Frontiers of Pandora peuvent se ranger de votre côté, mais leur aide lors des combats est limitée.

Combattre la RDA dans le jeu signifie combattre selon leurs termes et donc avec leurs armes. Lorsque les arcs, les flèches et les lances ne suffisent pas, entrez dans la bataille avec le fusil d’assaut et une pluie de balles pour libérer Pandora de l’oppression de la RDA.

Voyons maintenant où vous pouvez trouver le fusil d’assaut dans Avatar: Frontiers of Pandora.

On trouve le fusil d’assaut très tôt dans le jeu, pendant la mission de l’histoire « Éveil ». Pendant la partie de la mission où vous recherchez des fournitures médicales, vous trouverez le fusil d’assaut à l’intérieur d’un conteneur jaune dans une Station de Recherche de la Résistance envahie par la végétation.

Vous pouvez utiliser vos Sens Na’vi pour localiser la petite caisse à l’intérieur de la Station de Recherche, qui sera mise en évidence en bleu lors de sa découverte pour que vous puissiez neutraliser les forces RDA environnantes et la récupérer.

Voilà ce qu’il faut faire pour mettre la main sur le fusil d’assaut dans Avatar: Frontiers of Pandora.

Le fusil d’assaut est utile et dispose d’une grande puissance, mais vous risquez de vous retrouver rapidement à court de munitions. L’option idéale est de l’utiliser comme dernier recours lorsque vous êtes dos au mur.

Voilà toutes les infos pour obtenir le fusil d’assaut dans Avatar: Frontiers of Pandora. Pendant que vous menez le combat contre la RDA, découvrez comment caresser votre Ikran dans Avatar: Frontiers of Pandora.