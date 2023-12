L’Ikran est votre fidèle compagnon dans Avatar: Frontiers of Pandora. Ces créatures sont vraiment pratiques pour parcourir de longues distances, mais pouvez-vous les caresser ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Ikran est le nom Na’vi des Banshees de Montagne dans l’univers d’Avatar. Ces créatures sont également l’un des piliers du jeu. Ils sont grands, ressemblent à des dragons et peuvent voler partout dans Avatar: Frontiers of Pandora.

Plus tard dans le jeu, vous créez un véritable lien avec eux et les utilisez pour voyager sans effort sur de longues distances. Cependant, vous vous demandez peut-être si vous pouvez caresser votre Ikran dans Avatar : Frontiers of Pandora. Alors, découvrons-le ensemble.

Pouvez-vous caresser votre Ikran dans Avatar : Frontiers of Pandora ?

La réponse est oui. En effet, vous pouvez caresser votre Banshee dans Avatar: Frontiers of Pandora. Cependant, l’expérience n’est pas banale, comme dans certains autres jeux.

Ubisoft

Pour caresser votre Ikran, placez-vous simplement devant lui et suivez l’invite de bouton. Le bouton par défaut est « xx » pour les PC et « yy » pour les consoles. Vous devez faire des mouvements avec la manette ou la souris. Au fur et à mesure que vous les grattez, ils fermeront les yeux car ils seront contents.

Voilà, c’est tout ce qu’il y a à savoir sur votre Ikran et les caresses que vous pouvez lui faire. Pour en savoir plus sur Frontiers of Pandora, découvre si la création de personnage sera disponible dans Avatar: Frontiers of Pandora.

