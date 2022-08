Amazon serait sur le point de racheter EA

Si l’on en croit une rumeur qui ne cesse de prendre de l’ampleur sur la toile, Amazon pourrait être sur le point de racheter Elezctronic Arts et d’ainsi ajouter à son arsenal des licences comme Apex Legends, Battlefield et FIFA (EA Sports FC).

Voilà déjà plusieurs années qu’Amazon tente coûte que coûte de se faire une place notable dans l’industrie du jeu vidéo, un parcours plus que jamais semé d’embûches. Après de multiples échecs commerciaux, et la démission au mois de mars de Mike Frazzini, le directeur d’Amazon Games, l’avenir du géant de l’e-commerce dans ce secteur impitoyable semblait être des plus incertains.

Néanmoins, à maintes reprises les GAFAM ont prouvé qu’ils avaient toujours plus d’un tour dans leur sac. Si l’en en croit de récentes rumeurs, il semblerait qu’Amazon n’ait pas dit son dernier mot et soit même sur le point de donner un sacré coup de pied dans la fourmilière en rachetant Electronic Arts.

Cette folle rumeur qui agite la toile depuis plusieurs heures proviendrait de GLHF qui a déclaré ce vendredi 26 août 2022, qu’Amazon s’apprêtait à lever officiellement le voile sur l’offre qui a faite pour acquérir le développeur et l’éditeur de jeux vidéo.

Toutefois l’idée d’un rachat d’Electronic Arts ne date pas d’aujourd’hui. Depuis plusieurs semaines des rumeurs planaient autour d’un rachat par Apple, Amazon ou Disney, mais il semblerait que ce soit Amazon qui a frappé le premier, ou qui a fait l’offre la plus alléchante.

Si le rachat s’effectue bel et bien Amazon aura ainsi la mainmise sur de populaires franchises de jeux vidéo comme Apex Legends, FIFA (EA Sports FC), Madden, Battlefield, et bien d’autres encore.

Cette rumeur a de quoi étonner de prime abord, mais l’acquisition de Bethesda par Microsoft en 2020, puis d’Activision Blizzard, ou le rachat de Bungie par Sony ont bien montré que tout était possible et que les studios indépendants ont de plus en plus de mal à le rester face à d’énormes conglomérats qui ne cessent de prendre de l’ampleur.