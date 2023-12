Cette nouvelle carte de MW3 est jugée meilleure que Shipment par les joueurs

Shipment a toujours été la reine des petites cartes chaotiques dans Call of Duty, mais les joueurs de Modern Warfare 3 pensent que Meat, ajoutée dans la saison 1, est meilleure.

La mise à jour de la saison 1 de Modern Warfare 3 est arrivée, apportant beaucoup de contenu au multijoueur. Le nouveau mode de jeu Vortex permet aux joueurs d’utiliser le Ray Gun en dehors des Zombies pour la première fois, tandis que de nouvelles armes comme le RAM-7 et le XRK Stalker ont bouleversé le méta.

L’une des plus grandes additions a été les nouvelles cartes 6v6, Greece et Meat. Alors que la première est une carte CoD de taille moyenne qui a été bien accueillie, la seconde est la dernière d’une longue série de petites cartes frénétiques. C’est pourquoi Meat est souvent comparée à des cartes comme Shipment et Shoothouse.

Bien que Meat ne soit dans MW3 que depuis peu de temps, certains sont convaincus qu’elle est meilleure que ces cartes emblématiques.

Les joueurs de MW3 pensent que Meat est une meilleure carte que Shipment et Shoot House

L’utilisateur Reddit u/Professional_Ad123 a demandé : « Meat est-elle meilleure que Shoot House ? » avant d’expliquer pourquoi il pense que c’est le cas.

« J’adore Shoot House aussi, mais peut-être qu’après quelques CoDs, elle stagne », a dit l’OP. « Il n’y a pas vraiment de cartes addictives qui restent de nos jours, donc j’ai trouvé l’ajout de Meat comme un changement bienvenu ».

Shoot House est une carte populaire qui est apparue dans plusieurs titres. Cependant, certaines réponses sont allées plus loin et ont affirmé que Meat est en fait meilleure que Shipment. Cette dernière est en effet l’une des cartes CoD les plus emblématiques de tous les temps.

« Je ne vais pas mentir, elle frôle le niveau de Shipment en termes d’addiction, juste pour s’amuser et déconner. », a dit un joueur, avant qu’un autre ajoute : « Meat a un design de fou, juste assez grand pour permettre une certaine créativité et de la fantaisie, ce qui la fait briller à mes yeux par rapport à Shipment. ».

Certains utilisateurs pensent que Meat pourrait même devenir l’une des rares cartes CoD qui reviendra en raison de sa popularité.

« Meat a le potentiel de devenir l’une de ces cartes que nous verrons encore et encore », a dit un fan. « C’est comme si Shoot House et Shipment avaient eu un enfant », a répondu un autre.

Seul le temps dira si Meat rivalisera avec Shipment en tant que carte CoD préférée de tous les temps. Il semble que les joueurs adorent ses matchs chaotiques jusqu’à présent. Et ça semble parti pour durer.

