La carte complète de Hogwarts Legacy a fuité

À quelques jours de sa sortie, la carte de Hogwarts Legacy a fuité, permettant aux fans de se rendre compte de l’incroyable taille de la zone dans laquelle ils vont vivre leur aventure.

Hogwarts Legacy arrive à grands pas, et comme Avalanche Software continue de fournir des informations, des teasers et du gameplay avant sa sortie, les joueurs continuent d’en savoir un peu plus chaque jour sur le jeu.

Ce jeu qui est probablement l’un des plus attendus de cette année 2023 va se jouer en monde ouvert dans l’univers de Harry Potter, puisque les joueurs vont non seulement pouvoir explorer la célèbre école de sorcellerie, Poudlard, mais aussi les terres qui l’entourent.

Et si pour le moment, les développeurs n’ont pas communiqué d’information sur la taille de la carte ni sur son aspect, des fuites les ont devancés puisqu’un clip qui a entièrement révélé la map complète de Hogwarts Legacy a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Comme vous pouvez le voir, la carte passe du noir et blanc à la couleur au fur et à mesure que vous explorez la carte.

La vidéo révèle les nombreux lieux et zones que vous pourrez prochainement traverser s’étendant des Highlands écossais jusqu’à la côte.

AVALANCHE SOFTWARE La sortie de Hogwarts Legacy se rapproche de plus en plus.

La carte comporte également de nombreuses icônes qui deviendront plus claires lorsque les joueurs mettront enfin la main sur le jeu, mais d’après la fuite, il semble que ce soit un monde dense rempli de nombreuses choses à faire.

Si vous mourez d’envie de découvrir cette incroyable carte et de choisir votre baguette et votre maison, n’oubliez alors pas de prétélécharger Hogwarts Legacy afin de pouvoir vous y plonger dès sa sortie officielle le 10 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.