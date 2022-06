Tous les codes de triche GTA San Andreas : PS4, PC, Xbox

GTA San Andreas est de loin le jeu de la licence sur lequel les joueurs trichent le plus. À l’occasion de la sortie de son remaster, découvrez tous les cheat codes que vous pouvez utiliser sur PC, Xbox et PlayStation.



Dans la lignée des célèbres GTA 3 et Vice City, GTA San Andreas a changé la donne en matière de jeux à monde ouvert. Et parmi tous les aspects qui composent ce jeu, la triche fait partie des éléments les plus appréciés par les joueurs.

Advertisement

Et depuis la sortie du remaster GTA San Andreas le 11 novembre 2021, de nombreux joueurs sont retournés sur ce classique de leur enfance, et bien évidemment, beaucoup souhaitent utiliser les codes de triche comme à l’époque.

Découvrez donc tous les cheat codes à utiliser en fonction de votre plateforme.

Codes de triche de GTA San Andreas sur PC

Les cheat codes de GTA San Andreas suivants sont destinés uniquement aux joueurs PC. Ils peuvent être utilisés en entrant les codes surlignés en gras dans la console du jeu :

Personnage

Santé et armure maximum, plus 250 000 000 $ en argent → HESOYAM

Santé illimitée → BAGUVIX

Oxygène illimité → CVWKXAM

Plus besoin de manger → AEDUWNV

Muscles maximum → JYSDSOD

Respect maximum → OGXSDAG

Sex appeal maximum → EHIBXQS

Graisse maximum → BTCDBCB

Personnage mince → KVGYZQK

Super sauts (10 fois plus haut) → LFGMHAL

Méga Punch → IAVENJQ

Attirer les femmes → BEKKNQV

Mode adrénaline → MUNASEF

Armes 1 → LXGIWYL

Armes 2 → KJKSZPJ

Armes 3 → UZUMYMW

Niveau de maîtrise maximum pour toutes les armes → NCSGDAG

Munitions et chargeurs illimités, plus besoin de recharger → WANRLTW

Recruter quelqu’un équipé d’un pistolet → SJMAHPE

Recruter quelqu’un équipé d’un lance-roquettes → ZSOXFSQ

Les véhicules sont très maniables → PGGOMOY

L’indice de recherche ne bouge plus → AEZAKMI

Niveau de recherche de la police à 0 → ASNAEB

Le niveau de recherche de la police augmente de 2 étoiles → OSRBLHH

Niveau de recherche par la police de 6 étoiles → LJSPQK

Suicide → SZCMAWO

Tête mise à prix → BAGOWPG

CJ est équipé d’un parachute → AIYPWZQP

Modifications des personnages

Tout le monde est armé → FOOOXFT

Les piétons sont armés de lance-roquettes → BGLUAWML

Les piétons sont armés de clubs de golf → AJLOJYQY

Les piétons portent un maillot de bain → CIKGCGX

Conducteurs agressifs → YLTEICZ

Elvis Presley est partout → ASBHGRB

Déclenche une émeute → IOJUFZN

Contrôle des rues par les gangs → MROEMZH

Gangs omniprésents → MROEMZH

Véhicules

Quad → AKJJYGLC

Hydra → JUMPJET

Vortex Hovercraft → KGGGDKP

Stretch → KRIJEBR

Hunter → OHDUDE

Monster truck : → AMOMHRER

Romero → AQTBCODX

Bloodring Banger → CQZIJMB

Rhino tank → AIWPRTON

Dozer → EEGCYXT

Monster → AGBDLCID

Rancher → JQNTDMH

Voiture de course 1 → PDNEJOH

Voiture de course 2 → VPJTQWV

Jetpack → YECGAA

Avion → URKQSRK

Caddie de golf → RZHSUEW

Camion poubelle → UBHYZHQ

Modifications des véhicules

Explosion de tous les véhicules → CPKTNWT

Nitro sur tous les véhicules → COXEFGU

Voiture invisible → XICWMD

Voitures volantes → RIPAZHA

Bateaux volants → AFSNMSMW

Tirer en voiture → OUIQDMW

Les voitures flottent en l’air après un choc → BSXSGGC

Nitro sur tous les taxis → VKYPQCF

Météo

Tous les feux sont au vert → ZEIIVG

Temps nuageux → ALNSFMZO

Temps pluvieux → AUIFRVQS

Temps orageux → MGHXYRM

Temps brumeux → CFVFGMJ

Temps ensoleillé → AFZLLQLL

Temps très ensoleillé → ICIKPYH

Tempête de sable → CWJXUOC

Tous les véhicules sont roses → LLQPFBN

Tous les véhicules sont vieux → BGKGTJH

Tous les véhicules sont noirs → IOWDLAC

Véhicules de campagne → FVTMNBZ

Véhicules de course → GUSNHDE

Circulation faible → THGLOJ

Crépuscule → OFVIAC

Nuit → XJVSNAJ

Thème fun → PRIEBJ

Thème ninja → AFPHULTL

Accélérer l’horloge → YSOHNUL

Ralentir le passage du temps → LIYOAAY

Accélérer le passage du temps → PPGWJHT

Codes de triche de GTA San Andreas sur Xbox et PlayStation

Les cheat codes de GTA San Andreas suivants sont destinés uniquement aux joueurs Xbox et PlayStation. Cela inclut la Xbox originale, la Xbox 360, la Xbox One, la Xbox Series X|S ainsi que la PS2, PS3, PS4, et PS5 :

Advertisement

Personnage

Triche PlayStation Xbox Santé et armure maximum, plus 250 000 000 $ en argent R1, R2, L1, Croix, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut RB, RT, LB, A, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut Santé illimitée Bas, Croix, Droite, Gauche, Droite, R1, Droite, Bas, Haut, Triangle Bas, A, Droite, Gauche, Droite, RB, Droite, Bas, Haut, Y Oxygène illimité Bas, Gauche, L1, Bas, Bas, R2, Bas, L2, Bas Bas, Gauche, LB, Bas, Bas, RT, Bas, LB, Bas Plus besoin de manger Carré, L2, R1, Triangle, Haut, Carré, L2, Haut, Croix X, LT, RB, Y, Haut, X, LT, Haut, A Muscles maximum Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Droite Y, Haut, Haut, Gauche, Droite, X, B, Droite Respect maximum L1, R1, Triangle, Bas, R2, X, L1, Haut, L2, L2, L1, L1 LB, RB, Y, Bas, RT, A, LB, Haut, LT, LT, LB, LB Sex appeal maximum Rond, Triangle, Triangle, Haut, Rond, R1, L2, Haut, Triangle, L1, L1, L1 B, Y, Y, Haut, B, RB, LT, Haut, Y, LB, LB, LB Graisse maximum Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Bas Y, Haut, Haut, Gauche, Droite, X, B, Bas Personnage mince Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Droite Y, Haut, Haut, Gauche, Droite, X, B, Droite Super sauts (10 fois plus haut) Haut, Haut, Triangle, Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, R2, R2 Haut, Haut, Y, Y, Haut, Haut, Gauche, Droite, X, RT, RT Méga Punch Haut, Gauche, Croix, Triangle, R1, Rond, Rond, Rond, L2 Haut, Gauche, A, Y, RB, B, B, B, LT Armes 1 R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut RB, RT, LB, RT, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut Armes 2 R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Gauche RB, RT, LB, RT, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Gauche Armes 3 R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Bas RB, RT, LB, RT, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Bas Niveau de maîtrise maximum pour toutes les armes Bas, Carré, Croix, Gauche, R1, R2, Gauche, Bas, Bas, L1, L1, L1 Bas, X, A, Gauche, RB, RT, Gauche, Bas, Bas, LB, LB, LB Munitions et chargeurs illimités, plus besoin de recharger L1, R1, Carré, R1, Gauche, R2, R1, Gauche, Carré, Bas, L1, L1 LB, RB, X, RB, Gauche, RT, RB, Gauche, X, Bas, LB, LB Les véhicules sont très maniables Triangle, R1, R1, Gauche, R1, L1, R2, L1 Y, RB, RB, Gauche, RB, LB, RT, LB Niveau de recherche de la police à 0 R1, R1, Rond, R2, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas RB, RB, B, RT, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas Le niveau de recherche de la police augmente de 2 étoiles R1, R1, Rond, R2, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite RB, RB, B, RT, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite Suicide Droite, L2, Bas, R1, Gauche, Gauche, R1, L1, L2, L1 Droite, LT, Bas, RB, Gauche, Gauche, RB, LB, LT, LB Tête mise à prix Bas, Haut, Haut, Haut, Croix, R2, R1, L2, L2 Bas, Haut, Haut, Haut, A, RT, RB, LT, LT CJ est équipé d’un parachute Gauche, Droite, L1, L2, R1, R2, R2, Haut, Bas, Droite, L1 Gauche, Droite, LB, LT, RB, RT, RB, Haut, Bas, Droite, LB

Modifications des personnages

Triche PlayStation Xbox Tout le monde est armé R2, R1, Croix, Triangle, Croix, Triangle, Haut, Bas RT, RB, A, Y, A, Y, Haut, Bas Les piétons portent un maillot de bain Haut, Haut, Bas, Bas, Carré, Rond, L1, R1, Triangle, Bas Haut, Haut, Bas, Bas, X, B, LB, RB, Y, Bas Conducteurs agressifs R2, Rond, R1, L2, Gauche, R1, L1, R2, L2 RT, B, RB, LT, Gauche, RB, LB, RT, LT Déclenche une émeute Bas, Gauche, Haut, Gauche, Croix, R2, R1, L2, L1 Bas, Gauche, Haut, Gauche, A, RT, RB, LT, LB Gangs omniprésents L2, Haut, R1, R1, Gauche, R1, R1, R2, Droite, Bas LT, Haut, RB, RB, Gauche, RB, RB, RT, Droite, Bas

Véhicules

Triche PlayStation Xbox Quad Gauche, Gauche, Bas, Bas, Haut, Haut, Carré, Rond, Triangle , R1, R2 Gauche, Gauche, Bas, Bas, Haut, Haut, X, B, Y , RB, RT Hydra Triangle, Triangle, Carré, Rond, Croix, L1, L1, Bas, Haut Y, Y, X, X, X, LB, LB, Bas, Haut Vortex Hovercraft Triangle, Triangle, Carré, Rond, Croix, L1, L2, Bas, Bas Y, Y, X, B, A, LB, LT, Bas, Bas Stretch R2, Haut, L2, Gauche, Gauche, R1, L1, Rond, Droite RT, Haut, LT, Gauche, Gauche, RB, LB, Rond, Droite Hunter Rond, Croix, L1, Rond, Rond, L1, Rond, R1, R2, L2, L1, L1 B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB Monster truck Bas, Droite, Haut, R1, R1, R1, Bas, Triangle, Triangle, Croix, Rond, L1, L1 Bas, Droite, Haut, RB, RB, RB, Bas, Y, Y, A, B, LB, LB Romero Bas, R2, Bas, R1, L2, Gauche, R1, L1, Gauche, Droite Bas, RT, Bas, RB, LT, Gauche, RB, LB, Gauche, Droite Bloodring Banger Bas, R1, Rond, L2, L2, Croix, R1, L1, Gauche, Gauche Bas, RT, Bas, RB, LT, Gauche, RB, LB, Gauche, Droite Rhino tank Rond, Rond, L1, Rond, Rond, Rond, L1, L2, R1, Triangle, Rond, Triangle B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y Dozer R2, L1, L1, Droite, Droite, Haut, Haut, Croix, L1, Gauche RT, LB, LB, Droite, Droite, Haut, Haut, A, LB, Gauche Rancher Haut, Droite, Droite, L1, Droite, Haut, Carré, L2 Haut, Droite, Droite, LB, Droite, Haut, X, LT Voiture de course 1 R1, Rond, R2, Droite, L1, L2, Croix, Croix, Carré, R1 RB, B, RT, Droite, LB, LT, A, A, X, RB Voiture de course 2 R2, L1, Rond, Droite, L1, R1, Droite, Haut, Rond, R2 RT, LB, B, Droite, LB, RB, Droite, Haut, B, RT Jetpack L1, L2, R1, R2, Haut, Bas, Gauche, Droite, L1, L2, R1, R2, Haut, Bas, Gauche, Droite LB, LT, RB, RT, Haut, Bas, Gauche, Droite, LB, LT, RB, RT, Haut, Bas, Gauche, Droite Avion Rond, Haut, L1, L2, Bas, R1, L1, L1, Gauche, Gauche, Carré, Triangle B, Haut, LB, LT, Bas, RB, LB, LB, Gauche, Gauche, X, Y Caddie de golf Rond, L1, Haut, R1, L2, Croix, R1, L1, Rond, Croix B, LB, Haut, RB, LT, A, RB, LB, B, A Camion poubelle Rond, R1, Rond, R1, Gauche, Gauche, R1, L1, Rond, Droite B, RB, B, RB, Gauche, Gauche, RB, LB, B, Droite

Modifications des véhicules

Triche PlayStation Xbox Explosion de tous les véhicules R2, L2, R1, L1, L2, R2, Carré, Triangle, Rond, Triangle, L2, L1 RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB Nitro sur tous les véhicules Rond, Gauche, Triangle, R1, L1, Haut, Carré, Triangle, Bas, Rond, L2, L1, L1 B, Gauche, Y, RB, LB, Haut, X, Y, Bas, B, LT, LB, LB Voitures volantes Haut, Bas, L1, R1, L1, Droite, Gauche, L1, Gauche Haut, Bas, LB, RB, LB, Droite, Gauche, LB, Gauche Bateaux volants R2, Rond, Haut, L1, Droite, R1, Droite, Haut, Carré, Triangle RT, B, Haut, LB, Droite, RB, Droite, Haut, X, Y Tirer en voiture Haut, Haut, Carré, L2, Droite, Croix, R1, Bas, R2 Haut, Haut, X, LT, Droite, A, RB, Bas, RT Nitro sur tous les taxis Haut, Croix, Triangle, Croix, Triangle, Croix, Carré, R2, Droite Haut, A, Y, A, Y, A, X, RT, Droite

Météo

Triche PlayStation Xbox Tous les feux sont au vert Haut, Croix, Triangle, Croix, Triangle, Croix, Carré, R2, Droite Haut, A, Y, A, Y, A, X, RT, Droite Temps nuageux R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Carré RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X Temps orageux R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Rond RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B Temps brumeux R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Croix RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A Temps ensoleillé R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Triangle RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y Temps très ensoleillé R2, Croix, L1, L1, L2, L2, L2, Bas RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Bas Tempête de sable Haut, Bas, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2 Haut, Bas, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT Tous les véhicules sont roses Rond, L1, Bas, L2, Gauche, Croix, R1, L1, Droite, Rond B, LB, Bas, LT, Gauche, A, RB, LB, Droite, B Tous les véhicules sont noirs Rond, L2, Haut, R1, Gauche, Croix, R1, L1, Gauche, Rond B, LT, Haut, RB, Gauche, A, RB, LB, Gauche, B Véhicules de campagne L1, L1, R1, R1, L2, L1, R2, Bas, Gauche, Haut LB, LB, RB, RB, LT, LB, RT, Bas, Gauche, Haut Véhicules de course Haut, L1, R1, Haut, Droite, Haut, Croix, L2, Croix, L1 Haut, LB, RB, Haut, Droite, Haut, A, LT, A, LB Circulation faible Croix, Bas, Haut, R2, Bas, Triangle, L1, Triangle, Gauche A, Bas, Haut, RT, Bas, Y, LB, Y, Gauche Thème fun Triangle, Triangle, L1, Carré, Carré, Rond, Carré, Bas, Rond Y, Y, LB, X, X, B, X, Bas, B Accélérer l’horloge Rond, Rond, L1, Carré, L1, Carré, Carré, Carré, L1, Triangle, Rond, Triangle B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y Ralentir le passage du temps Triangle, Haut, Droite, Bas, Carré, R2, R1 Y, Haut, Droite, Bas, X, RT, RB Accélérer le passage du temps Triangle, Haut, Droite, Bas, L2, L1, Carré Y, Haut, Droite, Bas, LY, LB, X

Et voilà, vous connaissez maintenant tous les codes de triche de GTA San Andres sur PC, Xbox et PlayStation.

Découvrez également les codes de triche des autres jeux de GTA The Trilogy :