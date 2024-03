Un joueur de Warzone sur PS5 enrage de la triche malgré la désactivation du crossplay

Un joueur de Warzone sur PS5 a partagé une vidéo d’une équipe de tricheurs fonçant sur des adversaires en les éliminant avec des boucliers antiémeute alors qu’il a désactivé l’option du crossplay.

Le problème de la triche dans des jeux comme Warzone et Modern Warfare est constant. Certains tricheurs ont même trouvé des moyens d’éviter d’être détectés par RICOCHET, le logiciel anti-triche de Call of Duty.

Alors que les méthodes utilisées par les hackers pour déployer leurs triches deviennent de plus en plus sophistiquées, RICOCHET a du mal à suivre. Généralement, les joueurs sur PC sont les plus accusés d’utiliser des méthodes non éthiques pour gagner des parties.

Cependant, un joueur a partagé sur Reddit une vidéo d’un groupe de joueurs trichant sur PS5.

La vidéo montre des tricheurs courant à des vitesses impossibles tout en tenant des boucliers antiémeute dans le but d’éliminer instantanément leurs adversaires au corps à corps. “Comment est-ce même possible ?” s’est interrogé l’auteur du post.

“Attendez, nous avons eu affaire à cela aujourd’hui. J’étais confus parce que j’avais toutes mes plaques.” ajoute un autre joueur.

Un utilisateur, au pseudo étrangement approprié Riot_Shielder, a donné une explication détaillée sur la manière dont les tricheurs ont pu mettre en œuvre des triches sur console.

Selon son explication, ces joueurs utilisent d’abord un outil sur leurs PC leur permettant de sauvegarder des triches comme l’un des atouts du jeu. Cela leur permet d’injecter des atouts comme la vitesse ou les éliminations en un coup directement dans leurs classes. Lorsqu’ils redémarrent leur console, les classes avec les triches téléchargées sont disponibles.

Les joueurs sur consoles “ne peuvent pas être shadowban“. Cela leur permet apparemment de jouer avec la classe corrompue “aussi longtemps qu’ils le souhaitent“.

Indépendamment de la méthode spécifique utilisée par ces hackers, il semble que même la désactivation du crossplay n’empêche plus nécessairement les joueurs de Warzone de rencontrer des tricheurs.

