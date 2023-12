Patch note 28.01.01 de Fortnite : Mobilité, LEGO Fortnite…

Une nouvelle mise à jour de Fortnite apporte des changements significatifs au jeu, et notamment à la mobilité. Découvrez le patch note 28.01.01.

La saison 1 du chapitre 5 de Fortnite a bénéficié d’une mise à jour Fête Hivernale la semaine dernière, ajoutant une ambiance festive à l’île. Les joueurs complètent les défis thématiques et ouvrent des cadeaux pour obtenir des récompenses gratuites dans le jeu.

Cependant, avant qu’Epic Games ne prenne des vacances d’hiver, une autre mise à jour est arrivée dans Fortnite pour corriger divers problèmes du battle royale Battle Royale et de LEGO Fortnite parmi d’autres modes de jeu.

Sans plus attendre, voici tout ce qui vous attend dans la dernière mise à jour de Fortnite.

La mise à jour Fortnite v28.01.01 a implémentée le mardi 19 novembre 2023, à 13h. La maintenance pour cette mise à jour est terminée et les serveurs sont désormais en ligne.

Patch note Fortnite 28.01.01

Amélioration de la mobilité

Après de nombreuses critiques, Epic a finalement ajusté les animations et la vitesse de déplacement dans le chapitre 5 saison 1. Sur le blog officiel de Fortnite, Epic Games a déclaré :

“La vitesse de déplacement a été augmentée quand les joueurs sont accroupis ou courent. Nous avons également réduit le mouvement de la caméra et ajusté le changement de vision pendant le sprint pour créer une expérience plus fluide. De plus, nous avons mis à jour les animations de déplacement pour qu’elles correspondent mieux aux ajustements de la vitesse.

Pour vous aider à vous familiariser avec ces mises à jour, nous avons réinitialisé les paramètres de mouvements en diagonale personnalisés de tous les joueurs, pensez à les reconfigurer selon vos préférences.”

Améliorations de la visibilité et de la lisibilité

“Les icônes des médaillons de l’Ordre sont plus visibles sur la carte et donc plus faciles à repérer d’un coup d’œil. Nous avons également réduit la pollution visuelle sur la minicarte lorsque plusieurs zones de médaillon sont proches, en particulier pendant les zones de tempête de fin de partie.”

Epic Game a également éclairci certaines zones de la carte qui étaient un peu trop sombres pendant la nuit. La visibilité du bord de la tempête a été améliorée afin qu’il soit plus facile de savoir à quelle distance elle se trouve, comme demandé par la communauté.

Améliorations des icônes d’armes

Epic a indiqué être conscient des retours selon lesquels les icônes du fusil à pompe Furie et du pistolet-mitrailleur Tonnerre étaient trop similaires, rendant difficile leur différenciation.

Ces icônes ont maintenant été mises à jour pour être plus uniques visuellement et plus lisibles afin que les joueurs puissent facilement les trouver et les stocker dans leur équipement.

Changements dans LEGO Fortnite

Concernant le jeu très populaire LEGO Fortnite, Epic a maintenant augmenté la taille maximale de pile pour les objets de 30 à 50. Cela représente une énorme amélioration de qualité de vie pour de nombreux joueurs qui se plaignaient de problèmes l’inventaire en mode survie.

De plus, la nourriture sera désormais plus rassasiante, ce qui signifie que votre personnage LEGO Fortnite n’aura pas faim trop souvent. Des corrections supplémentaires ont été apportées à LEGO Fortnite :

Durabilité La durabilité des outils et des armes qui ne sont pas rares ou épiques a été augmentée de 30%. Pour les outils et les armes rares et épiques, cette augmentation est de 60% !

Dégâts Les dégâts de la zone de poison des trois brutes ont été réduits. Les dégâts de l’explosion du scorpion des glaces ont été réduits.

Changements des petites bêtes Les scorpions des sables, les scorpions des grottes, les scorpions normaux, les crabes du littoral, les araignées des sables et les araignées des glaces des zones alpines sont légèrement plus faciles à vaincre. Les béliers donnent désormais de la laine épaisse.

Autres ajustements et améliorations Les cramponneurs ont désormais 30 charges. Les araignées vous feront moins souvent sursauter en retournant les rochers.



Changements dans le mode Rocket Racing

Epic a également apporté des modifications importantes au mode Rocket Racing de Fortnite, rendant le jeu plus agréable et les courses plus faciles à gagner pour les joueurs. Voici les changements effectués :

Files d’attente Nous sommes au courant que les pilotes de haut niveau étaient confrontés à de longues files d’attente. Notre équipe s’efforce de trouver des solutions pour vous aider à commencer vos courses plus rapidement. Nous allons continuer à surveiller les temps d’attente et à faire des ajustements si nécessaire.

Collisions Les collisions entre voitures ont été un sujet de discussion central entre les joueurs, en particulier quand un choc par l’arrière fait tourner votre voiture à 180 degrés. La mise à jour d’aujourd’hui devrait rendre ces collisions moins punitives et aider votre voiture à garder le cap vers la ligne d’arrivée. Nous allons continuer à travailler sur les collisions dans les mises à jour futures.

Tenue Jackie La quête de Rocket Racing permettant de déverrouiller la tenue Jackie remettait la récompense aux joueurs lorsqu’ils atteignaient le rang Or II au lieu du rang Or I. Nous avons corrigé cela. Les joueurs qui ont atteint le rang Or I doivent simplement terminer une course entière pour accomplir la quête et recevoir la tenue Jackie.



Changements du Fortnite Festival

Bien que beaucoup ne s’attendaient pas à beaucoup de changements au Fortnite Festival, celui-ci a également reçu quelques corrections significatives avec le patch 28.01.01. Voici les corrections effectuées :

Bibliothèque musicale Nous avons corrigé une erreur à cause de laquelle les joueurs voyaient une bibliothèque vide sur la scène principale après avoir suspendu Fortnite sur leur appareil. Cela devrait également améliorer le problème de pause avant le début d’un morceau.

Dégâts de chute Les dégâts de chute ont été désactivés dans les coulisses de la scène principale. Sautez des balcons comme bon vous semble !

Recommencer la chanson Nous avons temporairement désactivé la fonctionnalité Recommencer la chanson (disponible pour les joueurs solo) pendant que nous corrigeons une erreur qui empêchait le jeu de réagir.

Classements Nous avons corrigé un problème d’affichage de certains scores dans le mauvais classement. Nous allons continuer de surveiller les classements pour nous assurer de leur justesse.



Changements du Battle Royale

Voici tous les changements importants apportés au mode Battle Royale dans Fortnite Chapitre 5 Saison 1 :

Les flobaies donnent plus de bouclier.

Les dégâts du pistolet Prédateur, de la grenade à impulsion électromagnétique et du pistolet du bouclier balistique ont été augmentés.

La taille du chargeur du lance-boules de neige a été réduite.

La taille du chargeur du pistolet-mitrailleur à rafale Tonnerre a été augmentée.

Le taux d’apparition du fusil de sniper Faucheur a été réduit.

Les dégâts du fusil d’assaut Percuteur ont été réduits.

La taille du cercle qui indique la position d’un détenteur de médaillon de l’Ordre a été réduite.

La régénération de bouclier des médaillons de l’Ordre commence désormais après un court délai. Le taux de régénération a également été légèrement réduit et ne régénère pas l’intégralité du bouclier (à moins que vous ayez les cinq).

C’est tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour 28.01.01. pour toujours plus d’actualités, nous vous invitons à consulter notre section Fortnite.